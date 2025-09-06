Slušaj vest

Na početku je svaki novi peškir mekan i prijatan na dodir. Međutim, posle samo nekoliko pranja, većina peškira izgubi mekoću – postanu grubi, tanji i slabije upijaju. Uzrok tome najčešće je nepravilno pranje, pogrešan izbor deterdženta, ili korišćenje prevelike količine deterdženta.

Kod kuće, peškiri brzo izgledaju istrošeno, dok u hotelima, gde se koriste i peru gotovo svakodnevno uvek izgledaju kao novi: beli, mekani i pahuljasti.

U čemu je tajna hotelskih peškira?

Ričard Hevort, stručnjak za hotelski tekstil čija kompanija već 130 godina snabdeva hotele peškirima i posteljinom, otkriva da tajna mekih peškira nije samo u kvalitetnom materijalu, već i u pažljivo osmišljenim tehnikama pranja i sušenja. “Hotelski peškiri ne postaju sami od sebe meki i mirisni – to je rezultat precizne nege. Najvažniji su blagi deterdženti i minimalna upotreba omekšivača, jer oni vremenom oštećuju vlakna,” objašnjava.

peškiri će biti mekani uz jedan trik Foto: Shutterstock

Trikovi koje možete primeniti kod kuće

- Koristite blage deterdžente, bez izbeljivača (osim za bele peškire, gde je poželjan).

- Dodajte prirodne sastojke u pranje, poput sirćeta i sode bikarbone, oni pomažu da peškiri ostanu meki i sveži.

- Ne preterujte sa količinom deterdženta prilikom pranja, višak ostaje u vlaknima i smanjuje mekoću.

- Za obojene peškire izbegavajte deterdžente sa belilima, jer blede boju.

Sušenje i skladištenje su ključni za mekoću

- Peškire treba čuvati na prozračnom mestu, daleko od vlage i direktne sunčeve svetlosti.

- Ne pretrpavajte police, stiskanje uništava vlakna.

- Najbolje ih je zarolati, jer tako duže zadržavaju volumen i mekoću.

- Izbegavajte vlažno okruženje, jer dovodi do buđi i neprijatnog mirisa.

“Primena ovih pravila omogućava hotelima da uvek imaju luksuzne i nežne peškire, što je deo ukupnog utiska boravka,” zaključuje.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Mekani peškiri bez omekšivača: