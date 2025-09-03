Slušaj vest

Prvih šest manekenki koje će zablistati na ovogodišnjoj pisti „Victoria’s Secret Fashion Show 2025“ konačno je otkriveno – a lista uključuje legendarna imena, ali i nova lica koja već osvajaju modni svet.

Prvih šest „anđela“

Brend je vest objavio 2. septembra putem Instagram Reela, uz poruku:

– Prvih šest anđela koji izlaze na pistu „Victoria’s Secret Fashion Show 2025“ su…

Potom su se u crnom donjem vešu i belim paperjastim krilima pojavile: Adrijana Lima, Aleks Konsani, Anok Jai, Džoana Smols, Lili Oldridž i Jumi Nu.

Povratak glamura i nostalgije

Fanovi su u komentarima izrazili oduševljenje, ali i želje da se revija vrati starom glamuru.

– Molim vas, vratite stari VS šou sa šljokicama, bujnom kosom i savršenom šminkom! Nedostaje nam ta magija – napisao je jedan obožavalac.

Drugi su dodali da žele povratak prepoznatljivog „bombshell glitter“ estetskog stila.

Ko se vraća na pistu

Anok Jai i Aleks Konsani debitovale su kao „anđeli“ prošle godine, a Konsani je ušla u istoriju kao prva transrodna manekenka na pisti brenda.

Lili Oldridž propustila je reviju 2024, ali je od 2009. do 2017. godine učestvovala u svakoj.

Adrijana Lima, ikona brenda, prvi put je nastupila 1999. godine i ukupno prošetala pistom čak 18 puta, sve do povlačenja 2018. Njeno spektakularno „vraćanje krila“ 2024. izazvalo je ogroman publicitet.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao šou prošle godine:

1/13 Vidi galeriju Ovako je izgledala prošlogodišnja revija Viktorija Sikreta Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Džoana Smols bila je deo svake revije od 2011. do 2016, a i ona se vratila prošle godine.

Novo lice među anđelima

Za razliku od veteranki, Jumi Nu debitovaće na ovogodišnjoj pisti. Iako je prošle godine viđena na kastingu, tada nije učestvovala. Ljubiteljima mode već je poznata sa naslovne strane Sports Illustrated Swimsuit iz 2022. godine.

Povratak spektakla posle pauze

Podsećanja radi, „Victoria’s Secret Fashion Show“ bio je otkazan 2019, a zatim je spektakularno vraćen 2024. godine. Ovogodišnja revija biće tek drugo izdanje nakon povratka, a sudeći po imenima koja su već potvrđena – obećava pravi modni spektakl.

Bonus video: Ćerke Adrijane Lime i Marka Jarića