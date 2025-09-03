Slušaj vest

Koliko puta ste poželeli da iskoristite staklenu teglu od džema, meda ili kiselih krastavaca za domaću zimnicu koju pripremate, a onda odustali jer se nalepnica nije skidala lako? Većina pokušaja podrazumeva beskonačno ribanje ili upotrebu jakih hemikalija – ali to nije neophodno.

Postoje provereni trikovi koji lako, brzo i bez agresivnih sredstava uklanjaju i najtvrdokornije nalepnice sa tegli i flaša, koje će biti spremne za zimnicu.

Topla kupka

Potopite teglicu u posudu ili sudoperu sa toplom vodom i malo deterdženta. Već posle 15–20 minuta papir će početi da se odvaja, a ostatke lepka možete nežno ukloniti sunđerom. Za većinu nalepnica, to je sasvim dovoljno.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Soda bikarbona i ulje

Ako posle potapanja još ostane trag lepka, pomešajte kašiku sode bikarbone s nekoliko kapi biljnog ulja. Nanesite pastu i ostavi da deluje desetak minuta, pa obriši. Teglica će ostati čista i sjajna.

Fen za kosu

Za nove ili vrlo glatke teglice, gde nalepnica ne popušta, upotrebite fen za kosu. Usmerite topli vazduh na nalepnicu 30 sekundi i pažljivo je podignite prstima. Lepak će omekšati i nalepnica će se skinuti u jednom komadu.

Belo sirće kao završni sjaj

Ako posle svega još ostaje masni ili lepljivi trag, prebrišite površinu krpom umočenom u alkoholno sirće. Ne samo da uklanja poslednje tragove, već vraća staklu prirodni sjaj.

