Mnogi korisnici naočara svakodnevno prave iste greške: preterano korišćenje hemijskih sredstava, trljanje krpicama koje mogu oštetiti antirefleksne i zaštitne premaze, pa čak i korišćenje vlažnih maramica koje, ako se ne održavaju pravilno, postaju leglo bakterija i prljavštine. Stručnjaci posebno ističu da određeni sprejevi za čišćenje mogu trajno degradirati slojeve stakala, dok vlažne maramice mogu ostaviti ogrebotine i tragove umesto da uklone nečistoću.

Stručna preporuka optičara

Prema rečima optičara, najučinkovitija metoda čišćenja je jednostavna i nežna. Ključ je u minimalnoj upotrebi prirodnih sredstava: mala količina neutralnog sapuna ili blagog deterdženta, naneta prstima i isprana mlakom vodom, omogućava dubinsko čišćenje bez oštećenja stakala.

Čišćenje naočara Foto: Shutterstock

Koraci za optimalno čišćenje

Nanesite kap sapuna na prste i lagano utrljajte stakla kako biste stvorili blagu penu.

Isperite naočare pod mlazom mlake vode da uklonite ostatke sapuna.

Osušite stakla tapkanjem papirnim ubrusom ili čistom pamučnom krpom, ili ostavite da se osuše na vazduhu kako biste izbegli tragove.

Ova metoda osigurava čistoću naočara i istovremeno čuva integritet zaštitnih premaza.

Profesionalno čišćenje kada je potrebno

Čak i uz redovno održavanje, prljavština se može zadržati u teško dostupnim delovima, poput šarki. U tim situacijama stručnjaci preporučuju profesionalno čišćenje, uključujući ultrazvučne metode koje uklanjaju ostatke bez oštećenja stakala. Redovni pregledi i profesionalno čišćenje produžavaju vek naočara i održavaju njihovu funkcionalnost.

Pravilno čišćenje naočara je ključ za jasnu viziju i dugovečnost vaših naočara. Korišćenjem nežnih i prirodnih metoda, u kombinaciji sa stručnom negom kada je potrebno, možete sačuvati svoje naočare i očuvati zdravlje očiju.

