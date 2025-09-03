Slušaj vest

Emocija, suze i jeza tako publika opisuje novu obradu pesme „Stihija“ u izvođenju Tijane Bogićević. Spot je objavljen pre jedanaest dana i već je postao prava senzacija na mrežama, a komentari gledalaca prepuni su dirljivih reči i zahvalnosti.

Razlog zbog kojeg ova numera nosi toliku težinu krije se u ličnoj priči pevačice. Tijana je otkrila da je „Stihija“ bila omiljena pesma njene majke Anđelke i da je upravo ona insistirala da je Tijana snimi.

Foto: Vesna Jerković



„Ova pesma mi je lično jako važna jer je zapravo poslednja želja moje mame bila da je snimim. Ona je volela tu pesmu i svaki dan je tražila da je puštam dok je bila bolesna. Objavila sam je na godišnjicu njenog odlaska“, rekla je Tijana, a mnogi su priznali da im je ova ispovest naterala suze na oči.

Foto: Vesna Jerković

Autor pesme, Dušan Alagić, dodatno je rasplakao publiku svojim sećanjem na Tijaninu majku:

„Pesmu Stihija pisao sam za Željka pre više od 15 godina. Nisam slutio da će Anđelki, Tijaninoj mami, ’Stihija’ biti uteha i mesto za dušu u njenim teškim, poslednjim mesecima. Vrtela ju je u krug uz želju da je nekad čuje u Tijaninoj izvedbi. Bodrili smo je da će čuti takvu verziju. Znamo da sad čuje i peva u zanosu. A mi je se sećamo… i nekih dana, posebno danas, osetimo… na čas, da je tu.“

Foto: Vesna Jerković

Na YouTube-u se mogu pročitati na stotine komentara poput: „Plačem dok slušam“, „Najsnažnija izvedba do sada“, „Osetila sam svaku reč“. Publika je uverena da je Tijana ovom interpretacijom ne samo ispunila poslednju želju svoje majke, već i poklonila regionu pesmu koja ostaje zauvek urezana u srca.