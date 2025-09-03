Slušaj vest

Gledaoci popularne ITV emisije This Morning ostali su u neverici kada je gošća tvrdila da nije imala pojma da je trudna – sve dok nije rodila bebu u toaletu hotela. Sredinom nedelje, u studiju su se pojavili Helen i Majkl Grin iz Bristola, zajedno sa starijom ćerkom Darsi, kako bi razgovarali sa voditeljima Kat Dili (48) i Benom Šepardom (50) o dolasku svoje bebe Olivije.

Porodica je otišla u Kanadu na desetodnevno putovanje, koje se, zbog iznenadnog porođaja, pretvorilo u pet nedelja. Helen je bebu donela na svet u kupatilu hotelske sobe.

Mislila je da su bolovi menstrualni

Helen je objasnila:

"U avionu sam se osećala pomalo loše, ali sam sve pripisala bolovima kao pred ciklus. Kada smo sleteli, malo sam odspavala i osećala se sasvim dobro. Uveče sam imala grčeve, otišla u kupatilo da ne budim Majkla i Darsi, i odjednom je telo samo reklo – guraj. Posle jednog velikog napona, beba je bila tu.“

Majkl je dodao da je u prvi mah pomislio da sanja kada je čuo bebin plač.

"Mislio sam da je to dete iz hodnika ili susedne sobe, sve dok nisam video Helen sa Olivijom u naručju.“

Šok i neverica

Voditeljka Kat želela je da zna da li je Helen imala ikakav znak trudnoće. Ona je odmahnula glavom:

"Ništa. Imala sam krvarenja sve vreme, pomislila sam da je reč o peri-menopauzi. Nisam osećala pokrete bebe. Lekari su kasnije rekli da je položaj posteljice možda to prikrio.“

Helen (45) dodala je da je živela potpuno normalno – pila čašu vina tu i tamo, putovala, nosila kofere po stepenicama metroa, i nije imala ni najmanju sumnju.

Na sreću, svi nalazi pokazali su da su i mama i beba potpuno zdrave.

Reakcije gledalaca

Na mreži X (nekadašnjem Tviteru) mnogi su reagovali sa nevericom:

"Nema šanse da nosiš bebu a da ne znaš!“

"Kako neko ne prepozna porođajne bolove, a treće dete mu je?“

"Teško je poverovati, ali svaka čast i sve najbolje njima.“

Iako su gledaoci ostali zbunjeni, bračni par je presrećan – njihova ćerka Olivia stigla je kao najveće iznenađenje u životu.