Crvenim tepihom prestižnog Filmskog festivala u Veneciji prošetala je i srpska influenserka Tamara Kalinić. Ona je za ovu priliku odabrala elegantnu belu haljinu sirena kroja.

Tamara je izgledala poput holivudske dive, a ovaj kroj haljine joj je savršeno pristajao. 

 Uz belu haljunu izabrala je i diskretan nakit koji je upotpunio njen stajling i dao mu posebnu notu elegancije i dašak Holivuda. Tamara je kosu diskretno vezala te je njena lepota došla do izražaja.  

Tamara je još jednom pokazala zbog čega je već godinama jedna od najpoznatnijih srpskih influensera i zbog čega je neizostavna na najbitnijim svetskim događajima.

Tamara Kalinic Izvor: instagram/tamara