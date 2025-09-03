Srpska influenserka još jednom je održala modnu lekciju i to usred Venecije.
Prelepa
O haljini Tamare Kalinić svi govore: Prošetala crvenim tepihom Filmskog festivala u Veneciji i ostavila sve bez daha
Slušaj vest
Crvenim tepihom prestižnog Filmskog festivala u Veneciji prošetala je i srpska influenserka Tamara Kalinić. Ona je za ovu priliku odabrala elegantnu belu haljinu sirena kroja.
Tamara je izgledala poput holivudske dive, a ovaj kroj haljine joj je savršeno pristajao.
Uz belu haljunu izabrala je i diskretan nakit koji je upotpunio njen stajling i dao mu posebnu notu elegancije i dašak Holivuda. Tamara je kosu diskretno vezala te je njena lepota došla do izražaja.
Tamara je još jednom pokazala zbog čega je već godinama jedna od najpoznatnijih srpskih influensera i zbog čega je neizostavna na najbitnijim svetskim događajima.
