Sada je idealno vreme za pripremu zimnice , a nema bolje zimske salate od kiselih krastavčića . Evo kako da ih i sami napravite kod kuće. Biće bolji nego kupovni.

Priprema : Kornišone operite u nekoliko voda, stavite na čistu krpu da se ocede pa ih uspravno poređajte u prethodno oprane tegle. U svaku teglu dodajte po jedan lorber, jedan cvet mirođije, kašičicu semena slačice i malo bibera u zrnu.

Zatim sledi pravljenje preliva kojim se tegle pune: Vodu i sirće pomešajte, dodajte so i šećer, dobro promešajte i stavite da provri. Kada počne da ključa smaknite sa šporeta. Ostavite da se malo ohladi, pa dodajte vinobran i mešajte da se dobro rastopi. Sipajte preliv u tegle da skroz prekriju krastavčiće i dobro zatvorite svaku poklopcem.