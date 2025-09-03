Domaći kiseli krastavčići su najbolja zimska salata: Evo kako da ih napravite kod kuće i uštedite
Sada je idealno vreme za pripremu zimnice, a nema bolje zimske salate od kiselih krastavčića. Evo kako da ih i sami napravite kod kuće. Biće bolji nego kupovni.
Sastojci:
5 kg kornišona
3 l vode
1 l sirćeta
3 kašike mirođije
lovorov list
6 kašika šećera
6 kašika soli
1 vinobran
biber u zrnu, seme slačice.
Priprema: Kornišone operite u nekoliko voda, stavite na čistu krpu da se ocede pa ih uspravno poređajte u prethodno oprane tegle. U svaku teglu dodajte po jedan lorber, jedan cvet mirođije, kašičicu semena slačice i malo bibera u zrnu.
Zatim sledi pravljenje preliva kojim se tegle pune: Vodu i sirće pomešajte, dodajte so i šećer, dobro promešajte i stavite da provri. Kada počne da ključa smaknite sa šporeta. Ostavite da se malo ohladi, pa dodajte vinobran i mešajte da se dobro rastopi. Sipajte preliv u tegle da skroz prekriju krastavčiće i dobro zatvorite svaku poklopcem.