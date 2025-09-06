Slušaj vest

Loren je mislila da će se njena ćerka najbolje provesti na njenoj rođendanskoj zabavi. Ali kada se vratila da je pokupi, dočekala ju je scena koja joj je slomila srce.

„Bukvalno se osećam kao najgora mama na svetu“, priznala je u videu koji je podelila na TikToku.

„Pitala sam da li mogu da je ostavim.“

Loren je odvela svoju ćerku na rođendansku zabavu na klizalište. Pre nego što je otišla da obavi poslove, pitala je majku slavljenika:

„Da li je u redu da odem i vratim se kasnije?“

Dobila je potvrdan odgovor: „Naravno, možete je ostaviti ovde.“

Rečeno joj je da će zabava trajati do 17 časova, pa je Loren planirala da stigne rano, oko 16:30.

„Moja ćerka je bila sama“

Kada je stigla, nije mogla da veruje svojim očima - sala za zabavu je bila zaključana, svetla su bila ugašena, a nije bilo ni traga od slavljenika niti njegovih roditelja. Samo je njena mala devojčica sedela sama i čekala.

„Pitala sam je gde su svi. Rekla je: 'Otišli ​​su.' Nisam mogla da verujem - moje dete je ostalo samo“, rekla je Loren.

Srećom, tamo se zatekla i jedna devojčica koja nije imala nikakve veze sa zabavom, tako da devojčica nije bila potpuno sama.

Zvala je osam puta, nije se javljala.

Loren je pokušala da kontaktira majku slavljenika. „Zvala sam je osam puta, slala joj poruke, ali nije se javljala. Onda sam otišla kod menadžera i pitala kada su otišli. Rekli su da su otišli ​​sat vremena ranije.“

Dakle, roditelj slavljenika je napustio mesto sat i po pre zakazanog vremena.

Nije bilo hrane, torte, poklona.

Šok se nastavio kada je Loren pitala ćerku:

„Jesi li jela?“

Devojčica je odgovorila - ne. Nije bilo posluženja, nije bilo najave torte, a deca nisu raspakivala poklone.

„Sada se osećam užasno jer sam verovala drugoj mami“, priznala je Loren kroz suze.

Bonus video: Dečiji rođendani sve više liče na svadbe