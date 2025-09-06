Slušaj vest

Ajvar od tikvica postaje sve popularniji kao zdravija i laganija verzija tradicionalnog ajvara. Njegova prednost je što se priprema brzo, od povrća koje je dostupno tokom cele sezone, a rezultat je kremast i sočan namaz koji obogaćuje svaku zimnicu. Tikvice u kombinaciji sa paprikom, paradajzom i začinima daju neverovatan ukus, dok je tekstura savršena za mazanje na svež hleb, pogaču ili uz meso i sireve.

Ovaj receptje jednostavan, proveren i idealan za sve koji žele ukusnu i zdravu zimnicu bez previše komplikacija. Jednom kada ga probate, postaćete sigurni da će ajvar od tikvica postati neizostavan deo vaše kuhinje svake zime.

Sastojci:
1 kg očišćenih tikvica
300 g crnog luka
250 g šargarepe
70 ml biljnog ulja
80 g paradajz-pirea (koncentrovane paste)
1 kašičica soli
1 supena kašika šećera
1/4 kašičice mlevenog crnog bibera
1/2 kašičice mlevenog belog luka (ili 2 čena)
1/3 kašičice mlevenog korijandera
1 supena kašika sirćeta

tikvice-shutterstock-2006736755.jpg
Ajvar od tikvica Foto: Shutterstock

Način pripreme kroz korake:

Tikvice oljuštite i isecite na kockice. Crni luk sitno naseckajte, a šargarepu izrendajte ili isecite na tanke kolutove.

U dubljoj šerpi zagrejte ulje, pa dodajte crni luk i šargarepu. Dinstajte 5–7 minuta, dok povrće ne omekša i zamiriše.

Ubacite nasečene tikvice i nastavite da dinstate uz povremeno mešanje dok ne puste vodu i ne omekšaju (oko 15 minuta). Dodajte paradajz-pire, so, šećer, beli luk, biber i korijander. Nalijte malo vode po potrebi (oko 100 ml) i kuvajte na tihoj vatri još 30–40 minuta, povremeno mešajući, dok smesa ne postane gusta i sjajna.

Kada je sve kuvano, izmiksajte smesu štapnim mikserom ili u blenderu do željene teksture. Vratite u šerpu, dodajte sirće i kuvajte još 5 minuta da se sve sjedini.

Vruć ajvar sipajte u sterilne tegle, dobro zatvorite i okrenite naopačke 5–10 minuta. Ostavite da se ohladi i čuvajte na tamnom i hladnom mestu.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

