Zimnica je savršen način da uživate u sezonskim plodovima i tokom hladnih meseci. Pored toga što čuva bogat ukus i hranljive materije, ona uvek vraća miris i toplinu domaće kuhinje. Međutim, čak i najiskusniji domaćini ponekad naprave greške koje mogu dovesti do kvarenja zimnice.

Ako želite da vaši džemovi, ajvari, turšije i kompoti ostanu bezbedni i ukusni, obratite pažnju na sledeće česte propuste.

Higijena je ključ

sterilišite tegle

Najvažniji korak u pripremi zimnice jeste čistoća. Ako se ne obrati dovoljno pažnje na higijenu, lako može doći do kontaminacije.

  • Operite ruke, posuđe i svu opremu koju koristite.
  • Staklenke i poklopce obavezno sterilizujte – bilo kuvanjem u vodi, bilo pomoću mašine za sterilizaciju.
    Ovo je prva i najvažnija barijera protiv kvarenja.

Birajte samo zdrave plodove

Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje prezrelih ili oštećenih plodova.

birajte samo najoblje plodove

  • Zimnica se uvek pravi od svežeg i zdravog voća i povrća.
  • Truli ili napukli plodovi ubrzavaju proces kvarenja i mogu uništiti celu turu zimnice.

Pravilna priprema i pakovanje

Kvalitetna zimnica zahteva preciznost i poštovanje pravila, odnosno recepta.

Foto: Jerome Cid / Alamy / Profimedia

  • Kuvanje do odgovarajuće temperature: Ako pravite džem ili pekmez, važno je da se smesa dovoljno skuva. Nepotpuno kuvana zimnica može sadržati bakterije i enzime koji izazivaju kvarenje.
  • Pakovanje bez vazduha: Prilikom sipanja u staklenke, obavezno pazite da ne ostane vazduh. On pogoduje razvoju plesni i bakterija.
  • Čvrsto zatvaranje: Poklopci moraju biti dobro zatvoreni kako bi sprečili prodiranje mikroorganizama.

Čuvanje na pravom mestu

Način na koji skladištite zimnicu presudan je za njen vek trajanja.

džem od šljiva

  • Idealna temperatura za čuvanje zimnice je između 10°C i 20°C.
  • Tegle treba držati na hladnom, tamnom i suvom mestu, zaštićenom od direktnog sunčevog svetla.
  • Izlaganje svetlosti i toploti može ubrzati kvarenje i narušiti ukus.

Ako izbegnete ove greške, vaša zimnica će ostati sveža, bezbedna i ukusna – i obradovaće vas svakim otvaranjem tegle tokom zime.

