5 grešaka koje kvare zimnicu: Domaćice nesvesno prave ovaj propust, zato i propada brzo
Zimnica je savršen način da uživate u sezonskim plodovima i tokom hladnih meseci. Pored toga što čuva bogat ukus i hranljive materije, ona uvek vraća miris i toplinu domaće kuhinje. Međutim, čak i najiskusniji domaćini ponekad naprave greške koje mogu dovesti do kvarenja zimnice.
Ako želite da vaši džemovi, ajvari, turšije i kompoti ostanu bezbedni i ukusni, obratite pažnju na sledeće česte propuste.
Higijena je ključ
Najvažniji korak u pripremi zimnice jeste čistoća. Ako se ne obrati dovoljno pažnje na higijenu, lako može doći do kontaminacije.
- Operite ruke, posuđe i svu opremu koju koristite.
- Staklenke i poklopce obavezno sterilizujte – bilo kuvanjem u vodi, bilo pomoću mašine za sterilizaciju.
Ovo je prva i najvažnija barijera protiv kvarenja.
Birajte samo zdrave plodove
Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje prezrelih ili oštećenih plodova.
- Zimnica se uvek pravi od svežeg i zdravog voća i povrća.
- Truli ili napukli plodovi ubrzavaju proces kvarenja i mogu uništiti celu turu zimnice.
Pravilna priprema i pakovanje
Kvalitetna zimnica zahteva preciznost i poštovanje pravila, odnosno recepta.
- Kuvanje do odgovarajuće temperature: Ako pravite džem ili pekmez, važno je da se smesa dovoljno skuva. Nepotpuno kuvana zimnica može sadržati bakterije i enzime koji izazivaju kvarenje.
- Pakovanje bez vazduha: Prilikom sipanja u staklenke, obavezno pazite da ne ostane vazduh. On pogoduje razvoju plesni i bakterija.
- Čvrsto zatvaranje: Poklopci moraju biti dobro zatvoreni kako bi sprečili prodiranje mikroorganizama.
Čuvanje na pravom mestu
Način na koji skladištite zimnicu presudan je za njen vek trajanja.
- Idealna temperatura za čuvanje zimnice je između 10°C i 20°C.
- Tegle treba držati na hladnom, tamnom i suvom mestu, zaštićenom od direktnog sunčevog svetla.
- Izlaganje svetlosti i toploti može ubrzati kvarenje i narušiti ukus.
Ako izbegnete ove greške, vaša zimnica će ostati sveža, bezbedna i ukusna – i obradovaće vas svakim otvaranjem tegle tokom zime.
Bonus video: Kako da vam zimnica traje i do 3 godine