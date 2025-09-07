Slušaj vest

Tania Velia, rođena 1935. godine kao Tanja Ivelja, ostala je upamćena kao jedna od najintrigantnijih jugoslovenskih glumica i pevačica koje su zakoračile u Holivud. Ipak, njen život je i danas obavijen velom misterije.

Poreklo i detinjstvo

Postoje različite verzije o mestu njenog rođenja. Prema jednoj, Tanja je rođena u Gorskom kotaru, u Moravicama (nekadašnjim Srpskim Moravicama), dok drugi izvori tvrde da je poreklom iz Zagreba. Biografije navode da je po ocu bila turskog porekla, a po majci italijanskog, iako se to dovodi u pitanje jer prezime Ivelja najčešće potiče sa ostrva Lastovo. Sama Tanja je jednom prilikom izjavila da je njen otac bio guverner Lastova.

Foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

U mladosti je bila izuzetno aktivna – učestvovala je na omladinskim radnim akcijama, a kao talentovana plivačicasa 14 godina nastupala je za juniorski tim Jugoslavije. Čak se na internetu može pronaći podatak da je učestvovala na Olimpijskim igrama 1956. u Melburnu, ali njeno ime ne postoji u zvaničnim listama takmičara. Jedina jugoslovenska plivačica tada bila je Vinka Jeričević.

Bekstvo na Zapad i novi identitet

Prema jednoj priči, Tanja je pobegla na Zapad nakon plivačkog takmičenja, dok drugi izvori tvrde da je u Ameriku otišla sa majkom i tamo zatražila politički azil, uz pomoć rođake koja je već živela u SAD-u. Tada menja ime u Tania Velia, piše Jutarnji.hr.

Samo tri nedelje nakon dolaska u Holivud dobila je prvu filmsku ulogu. Najpoznatiji filmovi u kojima se pojavila su “Missile to the Moon” i “Queen of Outer Space” iz 1958. godine, u kojem je glavna zvezda bila Ža Ža Gabor. Režiser Edvard Bernds kasnije je opisao Taniju kao glumicu koja nije imala „klasično lepo lice“, ali je plenila „spektakularnom figurom“ koja je ostavljala bez daha i kolege i filmsku ekipu.

Foto: KEYSTONE Pictures / Zuma Press / Profimedia

Plejboj, glamur i imidž „kontinentalne lepotice“

Iako visoka samo 1,68 m, što nije bila standardna visina za manekenke, Tanja je svojim izgledom osvojila muškarce i fotografe. Dva puta se pojavila u Plejboju – 1959. i 1962. godine. Posebno je bila upamćena serija fotografija pored bazena, gde je, kao bivša plivačica, blistala pred kamerama.

Pored Plejboja, krasila je stranice časopisa Esquire, Pose! i Sir!, gde je 1959. godine proglašena za „Sombu zvanu Tanja“. U to vreme, mediji su je često predstavljali kao bivšu „Mis Jugoslavije“, iako taj izbor tada nije ni održan.

Život između Holivuda i Evrope

Tokom boravka u Americi, povezivana je sa poznatim sportistima, uključujući legendarnog bejzbol igrača Džoa Dimađa, bivšeg muža Merilin Monro. Godine 1961. glumila je u filmu „Fiend of Dope Island“, gde je promovisana kao „jugoslovenska bomba“.

Priče iz njenog života zvučale su gotovo filmski – od vremena provedenog u zatvoru u Venecueli do navodnog susreta sa Fidelom Kastrom, koji joj je poklonio pištolj. Iako ove anegdote nikada nisu potvrđene, doprinele su stvaranju njenog glamuroznog i buntovnog imidža.

Povratak muzici i nestanak iz javnosti

Sredinom 1960-ih, Tanja se preselila u Španiju, gde je započela svoju muzičku karijeru. Snimila je nekoliko singlova na španskom jeziku, a 1969. godine vratila se u Jugoslaviju i sarađivala sa Jugotonom. Tada se ponovo predstavila svojim pravim imenom – Tanja Ivelja.

Na domaćoj sceni izvodila je obrade poznatih svetskih hitova, uključujući pesmu „Bésame Mucho“. Sarađivala je i sa Alfijem Kabiljom, koji je za nju napisao pesmu „Drugi put je ljepše sve“.

Međutim, nakon kratkog perioda na jugoslovenskoj sceni, Tanja je ponovo nestala iz javnosti. Pretpostavlja se da se vratila u Španiju, ali nema potvrđenih informacija o njenom daljem životu. Nije poznato da li se udala, promenila prezime ili se jednostavno povukla iz sveta šou biznisa. Čak ni danas nije sigurno da li je još uvek živa.

Jedno je sigurno – Tanja Velija, ili Tanja Ivelja, imala je život dostojan filmskog scenarija. Od svojih skromnih početaka u Jugoslaviji, preko Holivuda i susreta sa svetskim zvezdama, do svog misterioznog nestanka, ona ostaje legenda koja neprestano fascinira.

