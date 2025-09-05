Slušaj vest

Dr. Meri L. Stivenson, dermatolog na NYU Langone Health, za Vogue je ranije objasnila perioralni dermatitis kao „kožni problem koji izaziva suvu, perutavu i crvenu kožu, kao i crvene bubuljice ili papule. Može ličiti na akne, ali je u pitanju poseban dijagnostički entitet, sa delimičnim preklapanjem u tretmanu. Osim toga, koža može da svrbi da bude crvena, suva i natečena.“

1/4 Vidi galeriju Hejli Biber Foto: Printscreen/Instagram/haileybieber

U praksi to znači da se svaka dva-tri meseca mogu pojaviti iritirajući, neprijatni osipi na ograničenom delu lica (najčešće oko usta), koje je gotovo nemoguće sakriti, a njihovo povlačenje traje dugo. Perioralni dermatitis najčešći je kod žena između 25. i 49. godine i može trajati nedeljama ili mesecima.

Hejli Biberje na svom Instagram storiju podelila nedavno iskustvo sa perioralnim dermatitisom, objavivši selfi bez šminke kako bi pokazala male bubuljice i teksturu kože na donjem delu lica.

U opisu je napisala da se problem „uvek javlja kada mnogo putujem, kada sam neispavana, zbog hormona, pogrešnog SPF-a, novih proizvoda ili stresa.“

Hejli Biber požalila se na bubuljice koje joj uvek izlaze oko usana Foto: Printscreen/Instagram/haileybieber

Dermatolozi još nisu potpuno sigurni šta uzrokuje perioralni dermatitis – istraživanja nisu konačna – ali mnogi koji pate od ovog problema primećuju slične okidače.

Osnivačica brenda Rhode je takođe otkrila kako ona lično pokušava da tretira izbijanje osipa. „Veoma minimalno“, kaže. Prvo, ispira lice vodom i koristi propisanu azelaičnu kiselinu – "magični" proizvod, dikarboksilnu kiselinu (za razliku od AHA ili BHA), koja pomaže u izjednačavanju teksture kože, smanjenju tamnih fleka i otklanjanju začepljenih pora. Najvažnije, ima snažna antiinflamatorna dejstva i često se koristi u tretmanu akni i rozacee.

Kao i sve žene i Hejli vodi bobu sa bubuljicama Foto: Printscreen/Instagram/haileybieber

Zatim koristi hipohlorusnu kiselinu (koja je koži prijateljski antimikrobni agent), klindamicin (antibiotik koji zaustavlja i usporava bakterije) i svoj pouzdani Rhode Glazing Milk. Ovaj proizvod sadrži ceramide, lipide identične koži koji, kako je Hejli ranije rekla za Vogue, „pripremaju kožu da bolje upije sve proizvode i pomažu obnavljanju i jačanju osetljive barijere vlage.“

Rutina Hejli Biber uglavnom je odobrena od strane dermatologa, a kombinacija kiselina i propisanih proizvoda koje koristi je efikasna. Stručnjaci savetuju da se ne eksperimentiše previše sa negom kože – preporučuju minimalnu, sigurnu i jednostavnu rutinu, i izbegavanje uvođenja novih preparata bez konsultacije sa stručnjakom. „Blagi čistači i/ili nežno glikolno ili sumporno čišćenje, kao i lagana hidratacija proizvodima koji sadrže ceramide, predstavljaju jednostavne i nežne rutine nege kože“, rekla je dr Stivenson za Vogue.

VIDEO: Šminka Hejli Biber