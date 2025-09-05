Slušaj vest

Kisele paprikepunjene kupusom su tradicionalna zimnica koja je mnogima omiljena u zimskim danima. Za pripremu ove zimnice treba vam malo vremena i strpljenja.

Sastojci:
4 kg paprika
4 kg rendanog kupusa

Za preliv:
1 litar sirćeta
3 litra vode
250 g šećera
200 g soli
1 vinobran
1 konzervans
20 ili 30 g bibera (po ukusu)

profimedia0290986738.jpg
Rendani kupus Foto: Profimedia

Priprema:
Preliv za paprike sa kupusom skuvati jedan dan ranije jer mora biti hladan obavezno hladan.

Sve sastojke za preliv staviti u veću šerpu i pustiti da provri, kad provri kuvati 15 minuta i ohladiti.

Prvo oprati paprike i ostaviti da se cede, izrendati kupus i posoliti ga.

Ostaviti 10 minuta da kupus omekša. Zatim papriku puniti kupusom,

Kad je tegla napunjena okrenuti je naopačke i prosuti višak vode i zatim naliti hladnim prelivom.

Ostavite tegle na hladno mesto.

(Kurir.rs/Informer)

 VIDEO: Kako da zimnica dugo traje:

KAKO DA VAM ZIMNICA TRAJE I DO TRI GODINE: Sremice otkrivaju glavni sastojak (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija