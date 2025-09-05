Napravite paprike punjene kupusom: Starinska zimnica koju ćete obožavati
Kisele paprikepunjene kupusom su tradicionalna zimnica koja je mnogima omiljena u zimskim danima. Za pripremu ove zimnice treba vam malo vremena i strpljenja.
Sastojci:
4 kg paprika
4 kg rendanog kupusa
Za preliv:
1 litar sirćeta
3 litra vode
250 g šećera
200 g soli
1 vinobran
1 konzervans
20 ili 30 g bibera (po ukusu)
Priprema:
Preliv za paprike sa kupusom skuvati jedan dan ranije jer mora biti hladan obavezno hladan.
Sve sastojke za preliv staviti u veću šerpu i pustiti da provri, kad provri kuvati 15 minuta i ohladiti.
Prvo oprati paprike i ostaviti da se cede, izrendati kupus i posoliti ga.
Ostaviti 10 minuta da kupus omekša. Zatim papriku puniti kupusom,
Kad je tegla napunjena okrenuti je naopačke i prosuti višak vode i zatim naliti hladnim prelivom.
Ostavite tegle na hladno mesto.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Kako da zimnica dugo traje: