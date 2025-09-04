Slušaj vest

Voditeljka i producentkinja Tamsen Fadal kroz svoje blogove govorila je o brojnim intimnim temama, od menopauze, do mamurluka. U jednom snimku dodatkla se i teme majčinstva. 

Naime, ona otkriva da ima 54 godine i da nema decu. Međutim, kako dalje objašnjava, ona voli decu i veoma posvećeno brine o svojim sestrićima i bratancima kao i o svojoj velikoj porodici.

Ovaj snimak izazvao je veliku pažnju javnosti i brojne komentare. Oko 80.000 njenih fanova lajkovalo je ovaj video.

Tamsen objašnjava da se često suseće sa brojnim osuđujućim komentarima i da joj često ljudi komentarišu kako brojne životne situacije ne razume jer nema decu. Takođe, dodaje da je to njena odluka i da mnoge žene nesmotreno daju komentare i pristupaju joj sa predrasudama.

"Ko će brinuti o tebi kad ostariš", pitanje je koje joj najviše postavljau, ali ona na to ima spreman odgovor. 

„Gde god da se nalaziš na svom životnom putu, bilo da imaš decu ili ne, želim da znaš da si mnogo više od titule koju ti je društvo nametnulo.“

