Slušaj vest

Dana 2. jula 2011. godine, u Prinčevoj palati u Monte Karlu održalo se jedno od najočekivanijih kraljevskih venčanja - venčanje princa Alberta od Monaka i bivše olimpijske plivačice Šarlin Vitstok. Svet je željno iščekivao venčanicu koju će nova princeza nositi, a poređenja sa čuvenom haljinom Grejs Keli bila su neizbežna. Ogromna odgovornost pala je na modnog vizionara Đorđa Armanija, čiji je potpis uvek bio sinonim za eleganciju.

Veličanstvena haljina puna simbolike

Šarlen je izabrala modernu i sofisticiranu venčanicu sa spuštenim ramenima, napravljenu od luksuznog satena. Haljina je pratila konture njenog tela, dok je kratki veo bio upotpunjen luksuznim šlepom koji se spuštao sa ramena. Čitava kreacija bila je ukrašena sa 40.000 Svarovski kristala i 20.000 suza od sedefa oblikovanih u cvetne motive, stvarajući blistav talas preko suknje.

Pogledajte u galeriji kao je izgledala venčanica:

1/6 Vidi galeriju Princ Albert i princeza Šarlin na venčanju u Monte Karlu Foto: DAMIEN MEYER / AFP / Profimedia, VILLARD / Sipa Press / Profimedia, PICTURE PRESS EUROPE / Sipa Press / Profimedia

Nosila je veo od tila pričvršćen za dijamantski ukras od princeze Šarlot, bake princa Alberta, koji joj je princeza Karolina pozajmila. Iako je za nju napravljena i posebna tijara Van Klif i Arpels, Šarlen je odlučila da svoj prvi kraljevski dragulj nosi samo na zvaničnom javnom nastupu.

Trijumf Đorđa Armanija

Ceremonija, kojoj su prisustvovali brojni ugledni gosti i predstavnici kraljevskih porodica, bila je svojevrsna kruna Armanijeve karijere. Iako je bio miljenik svetskih zvezda još od osamdesetih godina prošlog veka, upravo mu je ova haljina osigurala status dizajnera koji je Monaku dao novu, savremenu ikonu stila.

Đorđo Armani Foto: ROLF RICK / AFP / Profimedia

Modni kritičari su pohvalili kreaciju - njena stroga silueta bila je potpuna suprotnost romantičnoj viziji Grejs Keli, kojom je Šarlen jasno poslala poruku da gradi sopstveni kraljevski identitet, oslanjajući se na svoje nasleđe, ali gazeći svojim putem.

Bonus video: Zara parfem koji je kopija Armanijevog