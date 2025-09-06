Slušaj vest

Bivša Plejbijeva zečica Kendra Vilkinson (39) otvoreno je poručila svojim pratiocima da je potpuno srećna sama i da ne želi udvarače. Nekadašnja zvezda rijalitija naglasila je da je završila sa svetom muško-ženskih odnosa i da joj je sada najvažniji miran život sa decom.

„Ne privlači me svet sastanaka. Srećna sam sama. Muškarci, prestanite da me ispitujete. Odgovor je – ne“, napisala je Kendra na društvenim mrežama. U drugoj objavi dodala je: „Deca napreduju, imam dva eskrou računa i još uvek sam slobodna, ali srećna.“

Kendra Vilkinson Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Život posle razvoda

Kendra ima dvoje dece – sina Hanka i ćerku Alidžu, koje je dobila u braku sa bivšim suprugom Henkom Basketom. Njih dvoje venčali su se 2009. godine, a brak je trajao do 2018. Pre toga, Kendra je bila poznata kao jedna od devojaka Hjua Hefnera, osnivača Plejboja.

Sa Hefnerom se upoznala na njegovom 78. rođendanu, kada je imala samo 18 godina, a ubrzo se preselila u Plejbojevu vilu gde je živela sa njegovim devojkama Holi Medison i Bridžit Markvardt. U vili je ostala punih pet godina.

Uticaj Hefnera na Kendrin život

Kendra Vilkinson Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Kasnije je priznala da je ta veza ostavila dugotrajne posledice:

„Bila sam tinejdžer i nisam bila izložena zdravim vezama. To vas oblikuje – utiče na to kako doživljavate ljubav, kakve partnere birate i šta mislite da je normalno“, ispričala je Kendra.

Vilkinson je vilu napustila kada je, kako kaže, sve postalo monotono. „Dosadilo mi je. Osetila sam da sam spremna da napustim to mesto i da osnujem porodicu. Manifestovala sam to i dogodilo se – upoznala sam muškarca svojih snova“, rekla je misleći na Basketta, za koga se ubrzo udala.

Pogledajte u galeriji kako Kendra izgleda sada:

Ovako izgleda bivša devojka Hjuhefnera i Plejboj zečica Kendra Vilkinson nakon razvoda

Seksualnost i osećaj srama

Kendra je u više navrata isticala da je status seks simbola imao veliki uticaj na njen intimni život. Nakon razvoda, priznala je da je zbog osećaja srama gotovo zapala u celibat.

„Prošlo je mnogo vremena otkako sam bila intimna sa nekim. Sramila sam se svoje seksualnosti. Svi su me videli kao seks ikonu, a ja sam se stidela svega što ima veze sa seksom. Skoro sam potpuno odustala od toga“, priznala je Kendra.

