Slušaj vest

Bivša Plejbijeva zečica Kendra Vilkinson (39) otvoreno je poručila svojim pratiocima da je potpuno srećna sama i da ne želi udvarače. Nekadašnja zvezda rijalitija naglasila je da je završila sa svetom muško-ženskih odnosa i da joj je sada najvažniji miran život sa decom.

„Ne privlači me svet sastanaka. Srećna sam sama. Muškarci, prestanite da me ispitujete. Odgovor je – ne“, napisala je Kendra na društvenim mrežama. U drugoj objavi dodala je: „Deca napreduju, imam dva eskrou računa i još uvek sam slobodna, ali srećna.“

Kendra Vilkinson
Kendra Vilkinson Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Život posle razvoda

Kendra ima dvoje dece – sina Hanka i ćerku Alidžu, koje je dobila u braku sa bivšim suprugom Henkom Basketom. Njih dvoje venčali su se 2009. godine, a brak je trajao do 2018. Pre toga, Kendra je bila poznata kao jedna od devojaka Hjua Hefnera, osnivača Plejboja.

Sa Hefnerom se upoznala na njegovom 78. rođendanu, kada je imala samo 18 godina, a ubrzo se preselila u Plejbojevu vilu gde je živela sa njegovim devojkama Holi Medison i Bridžit Markvardt. U vili je ostala punih pet godina.

Uticaj Hefnera na Kendrin život

Kendra Vilkinson
Kendra Vilkinson Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Kasnije je priznala da je ta veza ostavila dugotrajne posledice:

„Bila sam tinejdžer i nisam bila izložena zdravim vezama. To vas oblikuje – utiče na to kako doživljavate ljubav, kakve partnere birate i šta mislite da je normalno“, ispričala je Kendra.

Vilkinson je vilu napustila kada je, kako kaže, sve postalo monotono. „Dosadilo mi je. Osetila sam da sam spremna da napustim to mesto i da osnujem porodicu. Manifestovala sam to i dogodilo se – upoznala sam muškarca svojih snova“, rekla je misleći na Basketta, za koga se ubrzo udala.

Pogledajte u galeriji kako Kendra izgleda sada:

Ovako izgleda bivša devojka Hjuhefnera i Plejboj zečica Kendra Vilkinson nakon razvoda Foto: printscreen/instagram/kendrawilkinson

Seksualnost i osećaj srama

Kendra je u više navrata isticala da je status seks simbola imao veliki uticaj na njen intimni život. Nakon razvoda, priznala je da je zbog osećaja srama gotovo zapala u celibat.

„Prošlo je mnogo vremena otkako sam bila intimna sa nekim. Sramila sam se svoje seksualnosti. Svi su me videli kao seks ikonu, a ja sam se stidela svega što ima veze sa seksom. Skoro sam potpuno odustala od toga“, priznala je Kendra.

Ne propustitePop kulturaPlejboj zečica i bivša Hjua Hefnera otkrila šta je sve videla na Dedijevim žurkama: Nakon što je reper optužen za užasne radnje, svi selebritiji su na radaru
profimedia0230692843.jpg
Pop kultura"TOLIKO SAM BILA PSIHIČKI RAZORENA DA SAM GODINAMA BILA U CELIBATU" Boravak u BLUDNOJ VILI napravio joj je HAVARIJU OD ŽIVOTA
profimedia0427041272-1.jpg
Pop kulturaOSTAVILA SUPRUGA: Razvodi se poznata Plejbojeva zečica! Uvek ću ga voleti, ali nije nam suđeno!
profimedia0230692843.jpg
Pop kulturaPOZLI JOJ KAD POMISLI DA JE SPAVALA SA HEFNEROM! Bivša Plejboj zečica U CELIBATU JE ŠEST GODINA: "Uradila sam užasnu stvar"
profimedia0427041272-1.jpg

 Bonus video: Suzana Mančić o slikanju za Plejboj

"BILO ME JE SRAMOTA DA SE SLIKAM ZA PLEJBOJ" Suzana Mančić odbila ponudu časopisa, a onda je zvala urednica i rekla joj OVE REČI Izvor: Kurir teleivizija