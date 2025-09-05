Slušaj vest

Koliko god se trudili da budemo što pažljiviji u kuhinji, verujemo da vam se bar jednom desilo da vam neki sud zagori. Postoji rešenje koje će vam olakšati čišćenje šerpa i tiganja.

Šta je sve potrebno?
Na zagorelu, spoljnu stranu tiganja prvo pospite malo soli, koliko može po celoj površini. Potom pospite prašak za pecivo, preko svega sipajte deterdžent za sudove i malo rastrljajte da se cela površina pomeša sa ovim sastojcima. Onda na red slede ubrusi - nekoliko listova ubrusa stavite po zagoreloj površini i ne morate štedeti, neka slobodno nekoliko njih "ide" jedan preko drugog.

Kada poređate ubruse, onda obilno sipajte belosirćetoliko da se i takoreći višak ubrusa sa tiganja natopi. Ostavite 10 do 20 minuta i sklonite ubruse. Slobodno možete njima da obrišete sve to što ste posuli po zagorelom tiganju.

Isperite višak sa tiganja, pa operite kao što to inače radite.

Kako ceo proces izgleda, pogledajte u snimku ispod.

(Kurir.rs/Ona.rs)

