Priča o Anđeli Piang i Majklu Liju nije samo priča o zabranjenoj ljubavi, već i o borbi protiv društvenih tabua, porodičnih osuda i zakona koji su mogli da ih pošalju u zatvor.

Njihova ljubavna priča je za neke bila romantična verzija modernog Romea i Julije, a za druge skandal koji je razbio porodicu.

Foto: Printscreen/Facebook/TheMichaelandAngieFoundation

Ljubav koja je počela u detinjstvu

Anđela i Majkl odrasli su u velikoj mormonskoj porodici, okruženi brojnom braćom i sestrama. Već kao deca, primetili su da među njima postoji nešto više od uobičajene rođačke bliskosti.

Kada je Anđela imala samo sedam godina, sakrili su se u ormar i poljubili – trenutak koji je uhvatio Majklov mlađi brat i koji je izazvao buru u porodici. Majkl je tada, detinjom iskrenošću, rekao Anđelinoj majci da će je jednog dana oženiti. Ona mu je odgovorila da je brak između rođaka nemoguć, ali da uvek mogu biti „bliski prijatelji“.

Prva razdvajanja i potisnuta osećanja

Porodica je ubrzo počela da primećuje koliko su deca vezana jedno za drugo. Odrasli su ih namerno razdvajali, braneći im da se drže za ruke ili da se igraju sami. Anđela se prisećala kako su čak pravili prstenove od žica i razmenjivali ih, ne sluteći koliko će taj simbol kasnije postati značajan.

Foto: Printscreen/Facebook/TheMichaelandAngieFoundation

Njeno detinjstvo bilo je obeleženo čestim preseljenjima, jer je otac zbog posla radio u inostranstvu. U tom periodu, viđala je Majkla retko, ali svaki susret nosio je sa sobom iskru. Kada su se kao tinejdžeri ponovo sreli u kući bake, ostajali su budni do kasno u noć, razgovarajući satima.

Životi u različitim brakovima

U mladosti su krenuli različitim putevima. Anđela se udala i rodila troje dece, dok je Majkl takođe zasnovao brak. Iako su se trudili da održe distancu, svest o osećanjima koja nisu nestala ostala je prisutna.

Nakon devet godina braka, Anđela se razvela i nastavila život kao samohrana majka. Radila je kao striptizeta, boreći se da izdržava decu. Majkl je, sa druge strane, živeo svoj život, ali ni on nije uspeo da sačuva brak.

Foto: Printscreen/Facebook/TheMichaelandAngieFoundation

Sudbonovni susret posle decenija

Godine 2018. Anđela je na Fejsbuku ugledala poznato lice – Majklovo. Ponovo su stupili u kontakt, najpre kroz poruke, a zatim i uživo. Oboje su bili razvedeni, živeli su u Juti i uskoro su shvatili da nikada nisu prestali da misle jedno na drugo.

Njihovi razgovori postajali su sve intimniji. Anđela je priznala da često sanja Majkla, a on joj je otkrio da i on ima slične snove, ponekad i strastvene. Kada su se konačno sreli, u januaru 2019, došlo je do dugo potiskivane eksplozije emocija.

„Majkl se tresao od nervoze, a ja sam se znojila“, priznala je Anđela. „Na kraju smo se ljubili tri sata bez prestanka. Nekoliko nedelja kasnije, prvi put smo vodili ljubav. Bilo je senzacionalno – fizički i duhovno.“

Ljubav protiv zakona

Njihova romansa ubrzo je prerasla u želju da se venčaju. Ali otkrili su da je u Juti brak između prvih rođaka zabranjen i da se može kazniti sa pet godina zatvora.

Odlučili su da rizikuju – i uputili se u susedni Kolorado, gde je brak rođaka dozvoljen. Tamo su izgovorili sudbonosno „da“. Majkl je tada napisao na društvenim mrežama: „Zvanično sam oženjen čovek sa svetlom budućnošću. Presrećan sam što sam konačno u braku sa mojom Anđelom.“

Porodične reakcije i društvena osuda

Njihova odluka šokirala je porodicu. Anđelini roditelji bili su zatečeni, a njena deca, kako je sama priznala, bila su užasnuta. Kada su objavili fotografiju poljupca u porodičnoj Fejsbuk grupi, usledio je skandal – oboje su izbačeni iz grupe.

Uprkos tome, odlučili su da žive svoju istinu. Pokrenuli su čak i peticiju da se brakovi između rođaka legalizuju u Juti.

Borba za porodicu i rođenje sina

Par je želeo i dete. Pre nego što su se odlučili na taj korak, uradili su genetska testiranja i potom dobili sina Erika 2020. godine.

Ali i taj čin bio je podložan zakonskoj osudi, jer u Juti ne samo brak, već i seksualni odnosi između rođaka predstavljaju krivično delo.

Tragedija koja je promenila sve

Nažalost, njihova sreća nije dugo trajala. Samo 14 meseci nakon što su dobili sina, 2021. godine, Majkl je preminuo posle dugogodišnje borbe sa zavisnošću od droga.

Za Anđelu, to je bio gubitak koji ju je slomio, ali i podstakao da njihovu priču deli sa svetom. „Postoje i drugi normalni ljudi koji, kao i mi, shvate da su zaljubljeni u rođaka u vremenu i mestu gde to nije popularno ili prihvaćeno“, rekla je. „Pomaže mi da se nosim sa Majklovom smrću kada podelim našu ljubavnu priču. Ne osećam se kao izolovani, perverzni čudak. Deo smo nečega retkog, posebnog i drugačijeg.“

Ljubavna priča kao opomena

Priča o Anđeli i Majklu pokazuje koliko je ljubav ponekad jača od društvenih normi i zakona, ali i koliko može biti bolna i tragična. Njihov put – od poljubca u ormaru do venčanja u Koloradu, pa do prerane smrti – ostaje upamćen kao priča o dvoje ljudi koji su sve rizikovali da bi bili zajedno.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

