Najmoćnija zaštita od svake nevolje: Svetogorski starci tvrde da, ako čitaš ovu molitvu svakoga jutra, ništa zlo ti se neće približiti
Već vekovima Davidov psalm, kako kažu monasi sa Atoasa, pruža unutrašnji mir i božansku zaštitu, pretvarajući jednostavne reči u moćno duhovno oružje za svakodnevni život.
Psalam 69, poznat i kao Psalam 70 po hebrejskom brojanju, deo je Davidovog Psaltira i postoji još od vremena Starog zaveta. Njegove reči vekovima su bile molitveno oružje vernika protiv zla, a svetogorski oci, među kojima i prepodobni starac Pajsije, posebno ističu njegovu snagu kada se izgovara svakoga jutra.
Svetogorska tradicija i duhovna snaga
Na Svetoj Gori, kolijevci pravoslavnog monaštva, starci su kroz vekove ponavljali da je ovo najmoćnija molitva koja odgoni svako zlo. Reči psalma, prožete dubokom verom i pokajanjem, pružaju unutrašnji mir i božansku zaštitu, čineći Psalam 69 moćnim štitom protiv svakodnevnih iskušenja.
Reči molitve koju treba govoriti svakoga jutra:
„Bože, u pomoć mi priteci; Gospode, u pomoć mi pohitaj.
Neka se postide i posrame oni koji traže dušu moju.
Neka se vrate natrag i posrame se oni koji mi žele zlo.
Neka se odmah okrenu postiđeni oni koji mi govore: Bravo, bravo!
Neka se raduju i vesele u Tebi svi koji Te traže, Bože.
I neka jednako govore: Velik da je Gospod, oni koji ljube spasenje Tvoje.
A ja sam ubog i siromašan – Bože, pomozi mi!
Ti si pomoćnik moj i izbavitelj moj; Gospode, nemoj oklevati.
Amin.“
(Kurir.rs/Religija.rs)
