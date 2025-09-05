„Bože, u pomoć mi priteci; Gospode, u pomoć mi pohitaj.

Neka se postide i posrame oni koji traže dušu moju.

Neka se vrate natrag i posrame se oni koji mi žele zlo.

Neka se odmah okrenu postiđeni oni koji mi govore: Bravo, bravo!

Neka se raduju i vesele u Tebi svi koji Te traže, Bože.

I neka jednako govore: Velik da je Gospod, oni koji ljube spasenje Tvoje.

A ja sam ubog i siromašan – Bože, pomozi mi!

Ti si pomoćnik moj i izbavitelj moj; Gospode, nemoj oklevati.

Amin.“



