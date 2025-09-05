Slušaj vest

Koliko god da se porodice vole i pomažu, finansije, vreme i životne okolnosti umeju da zakomplikuju odnose. Jedna baka, koja već tri do četiri puta nedeljno besplatno čuva unuke, pita se da li je u redu da zamoli svoju ćerku i njenu porodicu da se preseli kod njih. Olivija Kristensen u svojoj kolumni "Za ljubav i novac" (Business Insider) daje savet na ovu temu.

Problem: Umorna baka želi da se preseli kod ćerke

"Draga rubriko Za ljubav i novac,

Čuvam svoje unuke tri do četiri dana nedeljno i umorna sam od toga što ustajem u 5 ujutru da bih iz svog stana stigla kod ćerke i čuvala decu. Živim u malom stanu u zgradi za starije i nisam zadovoljna. Mislim da bi bilo najbolje da se preselim kod ćerke i njene porodice – bilo bi praktičnije za sve. Ne naplaćujem čuvanje, a plaćala bih ćerki kiriju. Da li da je pitam da se preselim kod njih da uštedim novac i pomognem oko dece?"

Iskreno, Umorna Baka

Savet: Pitajte otvoreno, ali uz jasno postavljene granice

Draga Umorna Bako,

Kažu da nije sramota pitati – ali znamo da to nije baš lako. Mnogi roditelji teško sebi priznaju da jednog dana mogu biti u poziciji da nešto traže od svoje dece. Zbog toga situacija deluje neprijatno i komplikovano.

Prema vašem opisu, vaša ideja nije nerazumna – zapravo deluje korisno za obe strane. Vi pružate redovnu, pouzdanu i besplatnu brigu o unucima, a istovremeno biste sebi olakšali život i bili bliže porodici.

Ipak, preseljenje u nečiji dom menja njihov ritam i porodičnu dinamiku. Vaša ćerka i njen partner treba da imaju vremena da razmisle. Njihov odgovor može biti "ne" i to je legitimno. Ako ne pitate, nikada nećete dobiti "da", a nezadovoljstvo može da raste: ustajanja u cik zore, vožnje do ćerke, osećaj da vaše žrtve prolaze nezapaženo… dok s druge strane ćerka možda misli da vi uživate u svom životu u zgradi za starije i da bi bilo nametljivo tražiti da se preselite. Tako se rađa obostrano nerazumevanje i tiho nezadovoljstvo.

Jedini način da obe strane znaju na čemu su – jeste da otvoreno porazgovarate.

Kako da postavite pitanje

Važno je da, dok razgovarate, pokažete da ćete poštovati njenu odluku ma kakva bila. Pre toga razmislite o sopstvenim granicama:

Ako kaže "ne" – da li ste spremni da nastavite da ustajete u 4:30 i putujete u 5?

Ako kaže "da" – da li ste spremni na mogućnost da vaša stalna prisutnost dovede do toga da se podrazumeva da ste "uvek na raspolaganju"?

Da biste izbegli nesporazume, postavite jasna očekivanja o svom vremenu: koliko dana u nedelji možete da čuvate decu, u kojim satima ste dostupni, koliko ranog obaveštavanja vam treba… Možda zvuči strogo, ali ovako čuvate i sebe i dobar odnos s porodicom.

Uloga kirije i pomoć u kući

Rekli ste da biste plaćali kiriju. Vaša ćerka to možda neće hteti da prihvati. U tom slučaju možete ponuditi druge oblike pomoći – recimo kupovinu namirnica, spremanje ručka, vođenje domaćinstva. To umanjuje dodatni posao koji nastaje kada se u domaćinstvu pojavi još jedan član.

Otvorena i iskrena komunikacija

Kada ste za sebe razjasnili šta vam je prihvatljivo, porazgovarajte s ćerkom otvoreno i bez zadrške o razlozima zašto biste želeli da se preselite. Dajte joj vremena da razmisli i da se posavetuje s porodicom. Ako ste iskreni, bez skrivenih zamerki, biće vam lakše da poštujete njen odgovor, bio on potvrdan ili ne.

Ako kaže "da", nećete se osećati iskorišćeno; ako kaže "ne", nećete je mrzeti zbog toga. Bićete na istoj talasnoj dužini u pogledu očekivanja, mogućnosti i vašeg međusobnog odnosa.

Možda vas upravo ovaj poslednji deo – odnos s ćerkom – najviše koči da postavite pitanje. Lako je praktična rešenja shvatiti kao iskorišćavanje, ali u vašem slučaju reč je o međusobnoj ljubavi i poverenju. Da niste toliko velikodušna i brižna majka, preseljenje kod ćerke ne bi imalo smisla; da vaša ćerka nije dobra i pažljiva, vi verovatno ne biste ni želeli da živite s njom.

