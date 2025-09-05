Slušaj vest

Dr Dragan Ivanovje specijalista interne medicine i osnivač i predsednik Vegetarijanskog udruženja Eden iz Novog Sada. Nikada nije jeo meso i ribu, a njegove savete o zdravom životu pažljivo slušaju mnogi.

Dr Dragan Ivanov otkrio je neka osnovna načela koje treba da poštujemo ako želimo zdrav i dug život.

"Uveče treba da legnemo na vreme. Posebno deca i omladina u pubertetu. Važno je da legnu pre 22, 23 časa. Kad na vreme legnemo, naspavaćemo se, sintetisaće se melatonin i on će zajedno sa hormonom rasta da regeneriše naš mozak i ceo organizam", objašnjava dr Dragan Ivanov i dodaje:

"Ujutru čim ustanemo treba da uključimo mozak. Kako? Pa tako što ćemo mu dati energiju. Najbolji izvor energije za naš mozak i ceo organizam su med i voće. Naš mozak radi isključivo na glukozu. Zato, deca ne treba da odu u školu niti mi da počinjemo bilo šta da radimo, a da nismo uneli prirodne, neprerađene ugljene hidrate koji se nalaze u medu, voću, integralnim žitaricama“.

Voće, med i žitarice idealne za početak dana Foto: Thinkstock

Doručak, dakle, ne preskačemo, a na posao, kaže ugledni profesor, treba ići biciklom ili peške.

„Izgubićemo možda malo više vremena, ali mi time radimo dva posla. Idemo na posao, a istovremeno se rekreiramo i budemo na suncu. Ako radimo neki sedeći posao, treba da budemo svesni da se nakon 3-4 sata sedenja, 80% mozga inhibiše – isključi. Treba da prekinemo to sedenje i gledanje u ekran ili papire i da se 5-10 minuta razgibamo. Mozak će se tako ponovo aktivirati i sve te poslove uradićemo efikasnije“, ističe Ivanov.

Kaže da je jako važno da svakog dana pronađemo vremena za fizičku aktivnost koja će trajati od 45 do 60 minuta, ali i za boravak na suncu. Idealno je, kaže, vreme kada sunce izlazi i kada zalazi.

"Tada je sunce u našem vidokrugu, vitamin D će se sintetisati, ali još važnije, melatonin i serotonin“, objašnjava dr Ivanov.

Kad dođe vreme ručku, najbolje je da biramo mahunarke, a večeru da preskočimo.

Dr Ivanov se dotakao i teme emocija za koje tvrdi da mogu biti toksične kao što su visok holesterol i duvanski dim.

Upotreba elektronskih uređaja toksičnija je od pušenja marihuane za decu Foto: Shutterstock

„Izolacija i usamljenost, nespretnost u komunikaciji s drugim ljudima, toksičnija je po naše zdravlje od duvanskog dima. Mi deci od 7 godina nećemo dati marihuanu, ali im dajemo jedan drugi toksin koji je opasniji od marihuane. A to je preterana upotreba elektronskih sredstava i društvenih mreža. To je po decu toksičnije od pušenja marihuane“.

Kako kaže, jasno je da mi moramo da koristimo tu tehnologiju, ali za to treba da opredelimo jedan deo dana, a da posle i pre toga uređaje ostavimo i posvetimo pažnju onome što je najvažnije. A to su drugi ljudi.

„Mi iz odnosa sa drugim ljudima crpimo najviše sreće i životne radosti“, zaključio je ugledni doktor, prenosi Zelena učionica.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Nagomilani stres ruši imunitet: