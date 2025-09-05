Slušaj vest

Na jednoj svadbi u Srbiji zamalo je došlo do tragedije kada se, usled upotrebe prskalica, zapalila venčanica mlade. Iako je nesreća na sreću izbegnuta, ovaj incident ostavlja ozbiljno upozorenje za sve buduće mladence, kao i organizatore proslava – pirotehniku treba koristiti s krajnjim oprezom. Posebno je važno izbegavati njenu upotrebu u zatvorenim i manjim prostorijama, gde može predstavljati ozbiljnu opasnost po bezbednost.

Tokom prvog plesa, dok su prskalice svetlucale i dodavale romantičnu čaroliju, jedna od njih se neočekivano otkačila i zahvatila venčanicu Irine. Rezultat - venčanica je delimično izgorela, šlep više ne postoji, a snimak ovog incidenta postao je upozorenje za sve buduće mlade.

“Iako volim prskalice i sve te romantične efekte, moram da priznam - bile su preblizu. Venčanica je skroz zahvaćena, a šlep izgoreo i odsekli smo ga. Na snimku se vidi koliko situacija može biti opasna”, iskreno je govorila Irina, dodajući da će video biti dostupan kako bi druge mlade mogle da nauče iz njenog iskustva.

Ovaj incident otvara pitanje koliko pažnje posvećujemo detaljima kada planiramo venčanja. Dizajneri venčanica i organizatori često insistiraju na proveri svake sitnice – od končića do najmanjih rupica – kako bi mlada bila potpuno zadovoljna.

Irina je svoju haljinu iznajmila, a onda je vlasnica salona pokazala koliko je i šta stradalo na njoj nakon što je šlep zahvatila vatra. Mada su prskalice i specijalni efekti često vizuelno spektakularni i doprinose romantičnoj atmosferi, ovo iskustvo pokazuje koliko je važno planirati i predvideti moguće rizike.

“Ako se mi trudimo da svaka rupica bude zatvorena, molim vas da i vi obratite pažnju na pirotehniku i zamolite organizatore da prskalice budu na bezbednoj udaljenosti. Posebno prilikom prvog plesa”, poručila je žena iz salona za izdavanje venčanica.

Iz kompanije koja je iznajmljivala venčanicu ističu da je Irina platila nadoknadu u punom iznosu cene, i da se nadaju da će sledeća mlada koja bude nosila istu haljinu imati razumevanja za nepredviđene okolnosti. “Venčanica je vraćena 2. septembra, a sledeća mlada je trebalo da je nosi 6. septembra. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu, jer ovakve stvari se, nažalost, dešavaju”, kažu iz kompanije.

Međutim, ono što je posebno uznemirilo društvene mreže nije sam incident, već način na koji je vlasnica salona postupila prema Irini. Umesto podrške ili razumevanja, Irina je bila izložena javnom poniženju. U videu se jasno vidi kako vlasnica oštro komentariše štetu, naglašava krivicu mlade i detaljno prikazuje oštećenu venčanicu, dok Irina pokušava da objasni šta se dogodilo.

Korisnici društvenih mreža osudili su ponašanje iz salona:

“Samo mi nikako nije jasno – zašto je ova žena pristala da je ovde ponižavaju? Zašto je morala da sluša ovo pred kamerom?”

“Iskreno, ne razumem – ako je platila venčanicu u punom iznosu, zašto je nije uzela nazad? Njena je, ona bi sa njom trebalo da radi šta želi!”

“Najcrnje mi je što je devojka mogla da izgori sa sve venčanicom na sopstvenoj svadbi, ali sada se još i proziva zbog toga.”

“Tačno bih je pocepala celu na licu mesta – platila je, NJENA je i može da radi šta god želi!”

“Gde je Irenin muž da je odbrani i izdere se na rospiju? Nadam se da je bar zbog njega video uklonjen.”

“Zašto uopšte planiraju da iznajme istu venčanicu vikend za vikendom? Ovo je potpuno nelogično.”

“Zašto je snima i tera da se pravda kad incident nije došao njenom krivicom?”

“Ovo je klasičan primer psihičkog zlostavljanja, što je regulisano krivičnim zakonom. Objavljivanje videa jasno govori o predumišljaju. Devojka bi trebalo da podnese krivičnu prijavu i da u sudskom postupku traži nadoknadu – barem tri puta više nego što je platila.”

“Naplatila joj punu cenu, a iznajmila joj polovnu venčanicu. Poniženje i posramljenje mlada je dobila gratis. Nadam se da je ovaj video odvratio makar neku mladu da ne ode kod ove brzosečajne osobe po venčanicu.”

Javnost je bila šokirana ne samo samim incidentom, već i javnim poniženjem mlade. Korisnici društvenih mreža ističu da ovakvo ponašanje spada u psihičko zlostavljanje i da je potpuno neprihvatljivo da se mlada javno optužuje za nesreću koja nije njena krivica, jer, kako su i iz salona koji je iznajmio haljinu napomenuli, Irina je platila nadoknadu u punom iznosu, što znači da je venčanica finansijski kompenzovana.

