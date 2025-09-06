Slušaj vest

Svetlana Akča je popularna ruska blogerka koja svoju porodičnu priču i karijeru sada gradi u Istanbulu, nakon udaje za Turčina. Mama je dvoje dece, dečaka i devojčice, a na Instagramu je prati gotovo 240.000 ljudi, sa kojima deli utiske o životu u najpoznatijem turskom gradu. Sama sebe opisuje kao "ženu turskog sultana", poistovećujući se sa Hurem, dok njen muž zauzima ulogu Sulejmana.

Ljubav na prvi pogled u Sankt Peterburgu

Svetlana i njen suprug upoznali su se u Sankt Peterburgu dok je on bio na odmoru u Rusiji. Zaljubili su se i brzo odlučili da život "podrede jedno drugom". Iako su je mnogi upozoravali na izazove života u Turskoj, Svetlana je odlučila da prati svoje srce i doživi nova iskustva.

Svetlana sa suprugom Foto: Instagram

Očuvanje tradicije i vere

Iako živi u islamskoj zemlji, Svetlana poštuje pravoslavne običaje i trudi se da svoju decu upozna sa tradicijom iz rodne Rusije. Njen muž u tome pruža punu podršku i pokazuje razumevanje za njen odgoj i način života.

Otvorena o životu u Turskoj

Na Instagramu je podelila svoje iskustvo i izazove sa kojima se suočava:

Podrška supruga: "Sada ne radim, moj muž obezbeđuje sve što je potrebno našoj porodici. Osećam njegovu podršku i zaštitu svakog dana."

Pogrdni nazivi za decu: Svetlana je opisala kako su njena deca često bila predmet uvreda, ali reaguje sa osmehom i strpljenjem.

Razlike u prehrani: Lokalni doručak joj nije po ukusu – kobasice, masline i džem nisu ono što je navikla da jede.

Turska kuhinja i kultura

Svetlana je primetila da su turski deserti često preliveni šećernim sirupom, a glavno jelo s puno paradajza i ulja. Ipak, doner je često pripremljen sa minimalnom masnoćom, što joj je bilo zanimljivo.

Obrazovanje i troškovi života

Vrtići i škole: Državni vrtić traje od četiri godine, samo četiri sata dnevno, a produženi boravak je uz dodatnu naknadu.

Privatne škole: Roditelji plaćaju hranu, uniforme i tehnologiju (ajpode) za školu. Godišnji trošak iznosi oko 3.000 evra.

Zdravstvena zaštita i porođaj

Prirodan porođaj je u Turskoj retka pojava, dok se većina žena porađa u privatnim bolnicama. Cene variraju od 150 do 3.000 evra, a carski rez je česta praksa, često iz praktičnih razloga i straha pacijentkinja. Ukoliko je sve u redu, majke izlaze iz bolnice već sutradan.