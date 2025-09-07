Slušaj vest

Jedna devojka koja radi posao koji mnogi izbegavaju otkrila je na TikToku koliko je zapravo jednostavno kvalifikovati se za njega. Iako je reč o dobro plaćenom radnom mestu za koje nisu potrebne formalne kvalifikacije ni obuka, postoji razlog zašto nije tražen.

Hejli, koja je na TikToku poznata kao The Mort Tech, radi kao tehničarka u mrtvačnici, a taj posao godišnje može da joj donese i do 45.000 funti (oko 53.000 evra). Ona na svojim društvenim mrežama redovno deli detalje o svojoj karijeri, a u jednom videu je objasnila i uslove za ulazak u tu neobičnu profesiju.

Iako je započela kao operativka pogrebnih usluga, s vremenom je napredovala. Ipak, ističe kako ne postoji jasan put za ulazak u ovu industriju - ključni su iskustvo i saosećanje.

"Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola"

Prema njenim rečima, uslovi za prijavu na kurs bili su minimalni. "Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola", rekla je svojim pratiocima. Prisetila se kako je sve učila na poslu, prateći iskusnijeg kolegu tokom prve nedelje i obavljajući zadatke pod nadzorom pogrebnika.

Trebalo joj je otprilike četiri do pet nedelja da dobije odobrenje za samostalno obavljanje svih aspekata posla. Kaže kako joj je jedina poteškoća bila nošenje kovčega zbog njene visine. "Nije bilo zvanične obuke, dobijete knjižicu i pročitate je. Iskreno, većina toga je obuka na radnom mestu", objasnila je, prenosi index.hr.

Sada svoju onlajn platformu koristi kako bi odgovarala na pitanja o svojoj jedinstvenoj karijeri. Ljudi je pitaju sve, od toga kako se tela balzamuju do njenih ličnih želja za sahranu. Tiktokerka takođe koristi svoj uticaj za pokretanje razgovora o tuzi i nošenju s gubitkom, a njeni pratioci u komentarima redovno izražavaju podršku za važan posao koji obavlja.

"Pazili ste na mog rođaka i znam da to stalno govorim, bez vas i vašeg napornog rada i odlučnosti nikada se ne bismo uspeli da prebolimo", poručio joj je jedan pratilac.

"Obožavam ove snimke, tako ste zanimljivi", napisao je drugi, dok je treća osoba komentarisala: "Neverovatno je što svi radite, stvarno želim da radim ovo".

