Slušaj vest

Posao iz snova - tako bi mnogi opisali priliku za druženje s bogatima i slavnima i lumpovanje na luksuznim jahtama vrednim milione. Iako zvuči primamljivo, često je to poprilično zastrašujuć posao, piše The Sun.

Kakav je to posao? Neki ga zovu "jahtarenje", a žene angažovane da svojom prisutnošću ulepšaju zabave na brodovima nazivaju se "devojkama s jahte". I dok društvene mreže obiluju glamuroznim fotografijama mladih žena s ekskluzivnih događaja, iza kulisa se često odvijaju nepoželjne, a ponekad i opasne situacije.

"Devojke s jahte" najčešće su modeli ili devojke koje žele da se probiju u industriji zabave, a "jahtarenje" vide kao priliku za povezivanje s najbogatijim ljudima sveta. Prema Carmen Fearnley, vlasnici kompanije za iznajmljivanje jahti u Dubaiju, mogu da zarade od 100 do 250 evra za četiri sata posla, dok se cene iznajmljivanja jahti kreću od 100 do 5.500 evra po satu.

Nejasna granica između posla i iskorišćavanja

Jedan anonimni bogataš za Hollywood Reporter izjavio je kako je granica "vrlo tanka" kada je reč o tome šta se od devojaka očekuje. A prema svedočenjima nekih od njih, iskustva mogu da budu i traumatična.

Manekenka Sara Haris iz Birmingema za The Sun je ispričala svoje iskustvo, tvrdeći da ju je "seksualno napao pijani kriptomilioner na jahti" i da iz te situacije "nije bilo bega". Njena priča započela je kada joj je koleginica s jednog snimanja ispričala o životu "devojke s jahte".

"Ona i još dve manekenke koje sam poznavala išle su, a plata je bila oko 650 evra za pet sati rada. Bila je to zabava za poznatog di-džeja", prisetila se. "Uzbuđeno mi je rekla: 'Sve što moramo da uradimo je da razgovaramo s gostima, plešemo, družimo se i poziramo u bikinijima. Tu smo da donesemo glamur'."

Sara kaže kako je u početku sve bilo sjajno, sve do jedne kobne noći 2022. godine. "Bilo je 12 devojaka i šest muškaraca na brodu, a meni je ponuđeno 1.300 evra za pet sati rada", ispričala je. Tvrdi da je jedan od pijanih muškaraca počeo da je dodiruje neprimereno i napada. "U suzama sam uspela da ga odgurnem uz pomoć prijateljice i zahtevale smo od organizatora da nas gliserom vrate na obalu."

Taj događaj, kaže, zauvek ju je odvratio od takvog posla. "Zaklela sam se da ću se nakon toga kloniti plaćene scene zabava. Postoji prljava strana takvih zabava, posebno u Evropi."

Nisu sva iskustva negativna

Ipak, nisu sve devojke imale loša iskustva. Manekenka Pipa Tejlor ispričala je kako joj je na početku strogo rečeno da se ne radi o eskortu, već da je njen zadatak da "donese glamur na žurku".

"Imala sam pravilo da radim samo dnevne žurke i nikada nisam prihvatala pozive za prenoćište, jer nisam htela muškarcima da dam pogrešnu ideju", objasnila je. "Sveukupno sam imala sjajno iskustvo i zaradila mnogo novca, ali bila sam oprezna. Odlučila sam da izađem dok je išlo dobro."

Iako se na prvi pogled čini kao posao iz snova, život na luksuznim jahtama očito krije i svoju tamnu stranu, gde je granica između glamura i opasnosti ponekad opasno tanka.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Ovo je jahta zbog koje je Boba Živojinović išao na saslušanje