Hleb od bundeve će biti pravi hit ove jeseni: Evo kako da ga napravite za samo nekoliko minuta
Domaći hleb se ponovo vraća u modu, a mi vam donosimo recept za jednu veoma zdravu opciju. Reč je o hlebu od pasirane bundeve. Pravi se jednostavno, a lako se kombinuje uz sve namaze.
Sastojci:
1 šolja pasirane bundeve
2 jaja
⅓ šolje maslinovog ulja
⅓ šolje nezaslađenog bademovog mleka
1 ¼ šolje mešavine brašna bez glutena za kolače
½ šolje ovsenih pahuljica
¾ šolje kokosovog šećera
½ kašičice sode bikarbone
½ kašičice praška za pecivo
½ kašičice soli
½ kašičice mlevenog cimeta
½ kašičice začina za medenjake
1 kašika kokosovog proteina (za dekoraciju)
Priprema:
1. Zagrejte rernu na 180 ºC. Kalup za hleb obložite papirom za pečenje.
2. U manju posudu sipajte pasiranu bundevu, jaja, maslinovo ulje i bademovo mleko, te mešajte dok ne dobijete smesu glatke teksture.
3. U drugoj posudi pomešajte bezglutensko brašno, ovsene pahuljice, kokosovo šećer, sodu bikarbonu, prašak za pecivo, so, cimet i začin za medenjake.
4. Dodajte suve sastojke u vlažne, te dobro promešajte dok ne dobijete smesu glatke teksture. Dobijeno testo sipajte u pripremljen kalup za hleb.
5. Pecite hleb 50-60 minuta.
6. Ostavite da se ohladi.
7. Po želji dekorišite kokosovim proteinom.Poslužite i uživajte.
