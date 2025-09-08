Domaći hleb se ponovo vraća u modu, a mi vam donosimo recept za jednu veoma zdravu opciju . Reč je o hlebu od pasirane bundeve . Pravi se jednostavno, a lako se kombinuje uz sve namaze.

Priprema:

1. Zagrejte rernu na 180 ºC. Kalup za hleb obložite papirom za pečenje.

2. U manju posudu sipajte pasiranu bundevu, jaja, maslinovo ulje i bademovo mleko, te mešajte dok ne dobijete smesu glatke teksture.

3. U drugoj posudi pomešajte bezglutensko brašno, ovsene pahuljice, kokosovo šećer, sodu bikarbonu, prašak za pecivo, so, cimet i začin za medenjake.

4. Dodajte suve sastojke u vlažne, te dobro promešajte dok ne dobijete smesu glatke teksture. Dobijeno testo sipajte u pripremljen kalup za hleb.

5. Pecite hleb 50-60 minuta.

6. Ostavite da se ohladi.

7. Po želji dekorišite kokosovim proteinom.Poslužite i uživajte.

8. Poslužite i uživajte!