Slušaj vest

Savana Mares-Sedilo nije se preterano zabrinula kada je primetila da joj je deo jezika utrnuo. Međutim, samo nekoliko dana kasnije probudila se sa čudnim osećajem u licu, peckanjem u očima i grčenjem mišića. Ipak, nastavila je da radi i pokušala da ignoriše simptome.

„Snimalа sam audicije i jednostavno gurala dalje. Te večeri počela sam da se osećam loše, ali sam ujutro sve otpisala. Ustala sam u šest jer sam morala da snimim audiciju koja je bila zakazana do deset sati“, ispričala je za PEOPLE.

Prvi znaci da nešto nije u redu

Tokom snimanja, koje je zahtevalo trčanje i fizički napor, primetila je da joj lice ne reaguje normalno. Kada je pokušala da se nasmeje, samo jedna strana usana se pomerila, druga je ostala ukočena. Snimila je kratak video i poslala ga majci, koja ju je odmah upozorila da bi to mogao biti znak moždanog udara.

Savana Foto: TikTok

Zabrinuta, Savana je potražila hitnu pomoć. Na prvom mestu gde je otišla nisu prihvatili njeno osiguranje i rekli su da ne mogu ništa da urade. Uputili su je u obližnju bolnicu, gde su odmah započeta ispitivanja.

Dijagnoza: Belova paraliza

Lekari su brzo isključili moždani udar, ali su otkrili obostranu infekciju ušiju i postavili dijagnozu – Belova paraliza. Ovo oboljenje izaziva iznenadnu slabost ili paralizu mišića lica, najčešće privremeno. Uzrok nije u potpunosti poznat, ali se veruje da je povezan sa upalom facijalnog nerva, često nakon virusne infekcije.

Doktori su joj propisali jake steroide i antibiotike, uz upozorenje da će oporavak trajati mesecima. Pomenuli su i stres kao potencijalni okidač, jer slabi imunitet i povećava upalne procese.

TikTok kao prostor za podršku

Pošto su joj karijera i svakodnevni život privremeno stali, Savana je odlučila da se okrene društvenim mrežama. Na TikToku je počela da deli video snimke svog oporavka, beležeći promene na licu i razgovarajući sa ljudima koji prolaze kroz isto.

"Nakon prvih nekoliko objava shvatila sam koliko ljudi je imalo ovakvo iskustvo. Nisam znala da je to tako česta pojava. Osećam da sam tamo najiskrenija i da se najviše povezujem sa ljudima“, rekla je glumica.

Mnogi su joj u komentarima savetovali dodatne metode lečenja, poput akupunkture, što je i sama uvrstila u terapiju. Komentari su joj pomogli da vidi i sopstveni napredak, jer joj prateći često ističu da primećuju promene u njenom izrazu lica.

"U najmračnijim vremenima pronađite nešto pozitivno“

Savana priznaje da joj je najteže bilo da se fizički pojavljuje među ljudima, ali da je na TikToku pronašla siguran prostor da bude svoja. Dosledno objavljivanje video snimaka pomoglo joj je da ostane disciplinovana u terapiji i da sačuva optimizam.

"Naučila sam da, ma koliko vaše iskustvo delovalo specifično, uvek postoji neko ko prolazi kroz isto. Čak i u najmračnijim vremenima, pronađite nešto što će vas izvući i pružiti vam nadu. Male stvari mogu mnogo značiti za mentalno zdravlje“, poručila je ona.