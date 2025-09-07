Slušaj vest

Samo nekoliko nedelja pre venčanja, jedna žena doživela je pravu noćnu moru kada je saznala da je njena buduća svekrva bacila njenu venčanicu!

U svojoj ispovesti na Redditu, buduća mlada objasnila je da je majka njenog verenika oduvek bila kontrolisana i nametljiva, ali da je ovog puta prešla svaku granicu.

svekrva snaji bacila venčanicu/ilustracija Foto: Shutterstock/paralisart

Nestanak haljine iz snova

"Imala sam svoju venčanicu okačenu kod kuće (udajem se za tri nedelje). Kada sam se vratila, shvatila sam da je – NEMA,“ napisala je šokirana mlada.

Ubrzo je otkrila i razlog. Njena svekrva je odlučila da „donira“ haljinu jer je, po njenom mišljenju, bila „previše izazovna“ i „sramotna“ za njenog sina. "Rekla mi je da je to uradila jer nije mogla da dopusti da njen sin bude ponižen. Pukla sam,“ ispričala je devojka.

Verenik besan na majku

Njen verenik, koji ima 29 godina, bio je podjednako besan toliko da je prekinuo svaki kontakt sa majkom. Ipak, svekrva i dalje ne shvata ozbiljnost situacije i uporno šalje poruke tvrdeći da mladenci „preteruju“.

"Trenutno očajnički pokušavamo da smislimo šta da radimo. Osećam se kao da živim u noćnoj mori,“ zaključila je mlada.

ilustracija Foto: Shutterstock

Saveti sa interneta: „Zovite policiju!“

Korisnici Reddita odmah su stali na stranu buduće neveste i savetovali da par prijavi svekrvu policiji, jer vrednost venčanice može ovu krađu svrstati u ozbiljno krivično delo.

„Pozovite policiju i podnesite prijavu, jer je ona sama priznala šta je uradila. Ako je cena haljine visoka, to se već tretira kao ozbiljna krađa,“ poručio je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Vaš verenik mora jasno da joj stavi do znanja – ili vraća haljinu, ili će zauvek izgubiti kontakt sa sinom i nikada neće videti unuke. A vi treba da prekinete svaki kontakt s njom. I, naravno, nema govora da se pojavi na vašem venčanju.“