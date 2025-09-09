Kejt i Džon Goselin prvo su 2000. godine postali roditelji bliznakinja Medi i Kare. Samo četiri godine kasnije, njihova porodica se višestruko uvećala kada su dočekali šestorke: Aleksis, Hanu, Ejdena, Kolina, Liju i Džoela. Danas, bliznakinje imaju 24 godine, dok su šestorke napunile 21.

Kejt Goselin, bivša rijaliti zvezda i medicinska sestra, danas pedesetogodišnjakinja, otvorila je srce na TikToku i ispričala priču o svojoj borbi sa neplodnošću i gubitkom trudnoće.

Kejt Goselin Foto: TikTok

U šestodelnoj seriji videa, objavljenih početkom septembra, Kejt se prisetila trenutaka iz 2004. godine, kada je postala majka čuvenih šestorki. Otkrila je da je u početku nosila sedmoro dece, ali da jedno od njih nije preživelo.

Sedma beba je prestala da raste

"Na prvom ultrazvuku, kada sam bila u šestoj nedelji trudnoće, otkrili smo sedam beba. Ali do sledeće kontrole, jedna od njih je prestala da raste,“ ispričala je Kejt svojim pratiocima.

Kao da to nije bilo dovoljno teško, usledila je i nova drama. „Počela sam da krvarim i bila sam ubeđena da gubim svu decu. Otrčala sam u hitnu, a tehničar na ultrazvuku se odjednom ućutao. Pomislila sam: ‘Gotovo je, izgubila sam ih.’ Bila sam prestravljena,“ prisetila se.

A onda – čudo. Na ekranu su se pojavila šest malih otkucaja srca. "To je bio trenutak kada sam shvatila da sam potpuno posvećena ovim bebama. Osetila sam olakšanje, počela da plačem i znala sam da ću se boriti za njih do kraja,“ rekla je.

Sećanje na izgubljenu ćerku

Iako je Kejt donela na svet šestorke, priznaje da misli na sedmu bebu nikada nije prestala. „Uvek sam verovala da je bila devojčica. Njeno ime bi bilo Ema,“ otkrila je.

U svojoj knjizi I Just Want You to Know: Letters to My Kids on Love, Faith, and Family iz 2010. godine, Kejt je već pomenula taj gubitak, a u emisijama je govorila da je jedna od njenih ćerki, Aleksis, „najviše podseća na izgubljenu bebu“.

"Možda tada nisam imala vremena ni da žalim kako treba, jer sam bila zatrpana obavezama oko šest beba. Ali to je ipak bio život koji je postojao i koji nismo dobili priliku da upoznamo,“ priznala je.

„Ko bi ta beba bila?“

Kejt je dodala da mnogi ljudi ne razumeju zašto tuguje za sedmim detetom. "Mnogi bi rekli: ‘Imala si šestoro, čak petoro više nego što si planirala, zašto uopšte razmišljaš o tome?’ Ali istina je da to ostaje rana. To je život koji je postojao, a sada se samo pitamo: ‘Ko bi ta beba bila?’“

Slava kroz rijaliti

Neobična porodična svakodnevica i izazovi odgajanja osamoro dece ubrzo su postali temelj njihove popularnosti. Upravo zbog toga nastao je rijaliti šou Jon & Kate Plus 8, koji se emitovao na TLC kanalu od 2007. do 2017. godine i pratio porodicu u Pensilvaniji.

Nakon razvoda para, emisija je nastavila da se prikazuje pod nazivom Kate Plus 8, fokusirajući se na Kejt i decu.

Razvod i skandal