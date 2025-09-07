Slušaj vest

Finale US OPEN igra se večeras od 20: 30, ali nažalost bez najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića. Međđutim, ipak će biti naših prestavnika u finalu, ali u drugačijem izdanju. Okršaju Karlosa Arlkaraza i Janika Sinera prisustvovaće Ana Ivanović. Ona je to otkrila na svom Instagram profilu.

Ana je objavila snimak iz svoje sobe gde je organizovala mini modnu reviju. Prikazala je nekoliko modnih kombijacija koje je želela da obuče za ovaj sportski spektakl.

U jeku priča o razvodu, Ana ne skida osmeh sa lica, a mnogi su komentarisali da nikad bolje nije izgledala. Ana je posle dužeg vremena ponovo počela da nosi elegantne štikle, a kada je obukla šorts njene noge su izgledala kao kod Viktorijinih anđela. Čini se da je ljubavni krah pozitivnu uticao na Anu koja blista iz dana u dan sve više.

1/8 Vidi galeriju Supružnici okončali emociju Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, StepanPopov/Shutterstock, Instagram/anaivanovic

Vesti o razvodu polovinom aprila

Kako prenosi nemački „Bunte” iz svojih izvora, navodni kraj veze dogodio se u februaru. Listu „Bild” takođe nisu nepoznate glasine o mogućoj bračnoj krizi.

Prema saznanjima nemačkih medija, Bastijan Švajnštajger (40) i Ana Ivanović (37) već dva meseca žive odvojeno i doneli su odluku da nakon devet godina braka krenu različitim putevima.

Ana Ivanovic i Bastijan Svajnstajger Foto: Kurir shutterstock

Zvaničak kraj braka

Vest o razvodu potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece.