Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

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Iskusne domaćice sa juga Srbije savetuju da paprika za ajvarbude potpuno zrela i neoštećena, jer samo takva paprika garantuje pun i bogat ukus gotovog proizvoda.

Najvažnije je da paprikabude mesnata i suva, jer takva, kada se stavi na roštilj, ne cvrči i ne ispušta previše tečnosti. Umesto toga, polako se peče, zadržavajući svoje sokove i bogat ukus. Preporučuje se izbor pljosnatih paprika koje se peku samo sa dve strane, što olakšava njihovo ljuštenje. Ako imate priliku, birajte organski gajenu papriku starih sorti, čiji su plodovi obično manji, ali čvršći - takozvane „ajvarke“. Među njima, posebno se ističe sorta Kurtovska kapija, koja važi za jednu od najboljih.

Pravljenje ajvara je više od kuvanja, to je emocija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Kurtovska kapija

Ova sorta je često prva asocijacija na ajvar. Radi se o vrlo plodnoj paprici čiji plodovi dostižu dužinu od 12 do 15 centimetara i teže oko 70 grama. Velika prednost Kurtovske kapije je tanka pokožica, zbog koje se lako ljušti.

Kurtovska kapija je kasna sorta, sa mesom koje ima blago slatkasti ukus i intenzivnu aromu. Zbog niskog procenta vode u plodu, idealna je za različite načine prerade. Boja ploda varira od tamnozelene u tehnološkoj zrelosti do jarko crvene u fiziološkoj.

Paprika Amfora

Još jedna odlična sorta za ajvar, Amfora daje krupne i pljosnate plodove sa blagim povijenim vrhom. Dužina ploda je slična kao kod Kurtovske kapije (12-15 cm), ali plodovi su teži - oko 100 grama, sa širinom od 5 do 6 centimetara.

Ova paprika se posebno ceni zbog svoje veličine i oblika, što je čini pogodnom za pripremu ajvara.

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Paprika Šilja

Ova sorta je veoma svestrana i odličan izbor za pravljenje ajvara. Pored toga je idealna za punjenje paprike, ali i za razne salate i sataraš.

Plodovi ove sorte su duguljasti, teški od 160 do 300 grama, a karakterišu ih tamnozeleni listovi i intenzivno crvena boja. Ova bujna i plodna paprika ima sladak ukus, što je čini omiljenom među domaćicama sa juga Srbije.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

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