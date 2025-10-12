Kupila Gucci torbu za 200 dinara i našla poruku u njoj

Jedna žena u Kaliforniji pretvorila je jednostavnu pretragu torbi u prodavnici polovne robe u pravu riznicu kada je naišla na Guči torbu. Iako je kupila torbu za samo 2 dolara (oko 200 dinara), u početku je pomislila da je falsifikat, jer je donirana u dobrotvorne svrhe.

Međutim, kada je stigla kući, otkrila je da je torba originalna, iz 1973. godine, i da sadrži dirljivo iznenađenje. Svoje otkriće je podelila na Reditu:

„Juče sam objavila o Guči torbi pronađenoj u prodavnici polovne robe, a unutra sam pronašla ovu poruku. Takođe, otkrila sam da je torba iz 1973. godine.“

Unutar torbe je bila rukopisna poruka žene po imenu Šejlija, koja je nedavno otišla u penziju:

„Ova torba je prava – nije lažna Guči torba. Uživajte u njoj, a uz nju dobijate besplatno šišanje i feniranje za sve pogođene požarom u Obernu.“

Takođe je podelila kontekst svoje neobične ponude: prethodne godine je u Obernu bio požar, pa je Šejlija želela da pomogne ljudima pogođenim katastrofom, bar da im ulepša dan.

„Požar u Obernu je bio prošle godine, pa ona nudi besplatno šišanje ljudima pogođenim požarom — možda da ih razveseli ako izgube domove ili nešto slično“, rekla je žena koja je pronašla torbu.

Šejlija je čak ostavila i broj telefona svoje prijateljice, koja je bila spremna da novoj vlasnici torbe pruži besplatno šišanje.

Korisnici Redita su odmah komentarisali: „Verovatno samo želi da zna da torba ide nekome ko će je ceniti.“

„Vau, ovo je tako kul! Skoro želim da uradim isto, samo da upoznam ljude koji pronađu moje stvari.“

„Nasledila sam istu torbu u crnoj boji od tetke. Izgleda potpuno originalno.“

„Pretpostavljam da je torba poklonjena žrtvama požara i da je osoba koja ju je donirala želela da obezbedi besplatno šišanje pogođenoj porodici.“

„Volontersko šišanje! Iako je u penziji, i dalje doprinosi besplatno.“

