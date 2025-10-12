Kupila sam original Gucci torbu za 200 dinara: Kad sam je otvorila našla sam poruku koja me je slomila u komade
Jedna žena u Kaliforniji pretvorila je jednostavnu pretragu torbi u prodavnici polovne robe u pravu riznicu kada je naišla na Guči torbu. Iako je kupila torbu za samo 2 dolara (oko 200 dinara), u početku je pomislila da je falsifikat, jer je donirana u dobrotvorne svrhe.
Međutim, kada je stigla kući, otkrila je da je torba originalna, iz 1973. godine, i da sadrži dirljivo iznenađenje. Svoje otkriće je podelila na Reditu:
„Juče sam objavila o Guči torbi pronađenoj u prodavnici polovne robe, a unutra sam pronašla ovu poruku. Takođe, otkrila sam da je torba iz 1973. godine.“
Unutar torbe je bila rukopisna poruka žene po imenu Šejlija, koja je nedavno otišla u penziju:
Yesterday I uploaded a Gucci bag found at a thrift store, this note was left inside. Also, discovered the bag is from 1973
byu/alinaa10 inThriftStoreHauls
„Ova torba je prava – nije lažna Guči torba. Uživajte u njoj, a uz nju dobijate besplatno šišanje i feniranje za sve pogođene požarom u Obernu.“
Takođe je podelila kontekst svoje neobične ponude: prethodne godine je u Obernu bio požar, pa je Šejlija želela da pomogne ljudima pogođenim katastrofom, bar da im ulepša dan.
„Požar u Obernu je bio prošle godine, pa ona nudi besplatno šišanje ljudima pogođenim požarom — možda da ih razveseli ako izgube domove ili nešto slično“, rekla je žena koja je pronašla torbu.
Šejlija je čak ostavila i broj telefona svoje prijateljice, koja je bila spremna da novoj vlasnici torbe pruži besplatno šišanje.
Korisnici Redita su odmah komentarisali:
- „Verovatno samo želi da zna da torba ide nekome ko će je ceniti.“
- „Vau, ovo je tako kul! Skoro želim da uradim isto, samo da upoznam ljude koji pronađu moje stvari.“
- „Nasledila sam istu torbu u crnoj boji od tetke. Izgleda potpuno originalno.“
- „Pretpostavljam da je torba poklonjena žrtvama požara i da je osoba koja ju je donirala želela da obezbedi besplatno šišanje pogođenoj porodici.“
- „Volontersko šišanje! Iako je u penziji, i dalje doprinosi besplatno.“
Pogledajte video: Second hand radnje sve popularnije