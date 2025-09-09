Slušaj vest

Ako volite tradicionalna i rustična imena koja su nekada bila uobičajena u Srbiji, možda ćete pronaći inspiraciju u ovih 20 ženskih imena koja su bila među najpopularnijima pre 1940. godine.

Proverite da li se neko od ovih imena pojavilo u vašoj porodici, jer su to imena koja su nosile naše bake i prabake:

Evo koja su to imena bila omiljena u Srbiji pre 1940. godine:
1. Radmila
2. Milica
3. Marija
4. Ljubica
5. Vera
6. Danica
7. Olga
8. Dragica
9. Dušanka
10. Desanka
11. Milka
12. Milena
13. Ljubinka
14. Nadežda
15. Zorka
16. Nada
17. Jelena
18. Milanka
19. Mirjana
20. Ružica


(Kurir.rs/Informer)

