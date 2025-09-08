Slušaj vest

Drvena daska za sečenje je verovatno najkorišćeniji rekvizit u kuhinji - a ujedno i najveći magnet za bakterije. Ako je koristite svakodnevno, znate da se na njoj brzo zadržavaju mirisi, tragovi hrane i masnoća.

Ali dobra vest je da vam ne treba hemija da biste je sredili. Dve namirnice koje svako ima kod kuće dovoljne su da daska bude čista, mirisna i bezbedna za upotrebu.

1. Redovno pranje je obavezno
Posle svake upotrebe, dasku obavezno operite toplom vodom i blagim deterdžentom - s obe strane. Ako je koristite samo s jedne strane, bakterije se i dalje skupljaju na celoj površini, pa nema preskakanja.

2. Trik sa limunom i solju
Ako želite da je dodatno dezinfikujete, pospite dasku solju i istrljajte polovinom limuna. Limunska kiselina i so zajedno rastvaraju bakterije i neutralizuju mirise. Ostavite par minuta da odstoji, pa isperite - daska će biti kao nova. Ovaj trik je posebno važan ako ste seckali meso ili ribu.

pranje-kuhinjske-daske-shutterstock-1479962198.jpg
Redovno i obavezno pranje Foto: Shutterstock

3. Razdvojte daske
Jedna za meso, druga za voće i povrće. To je pravilo koje spašava od kontaminacije i nepotrebnog rizika. Ako koristite samo jednu dasku za sve, bakterije s mesa lako završavaju na povrću koje jedete sveže.

4. Nahranite drvo da duže traje
Drvena daska može da popuca i upija mirise ako je ne negujete. Povremeno je premažite maslinovim, suncokretovim ili kokosovim uljem - to stvara prirodnu barijeru i produžava joj život.

5. Sušenje je ključ
Nikad je ne ostavljajte mokru. Najbolje je da je posle pranja stavite uspravno da se suši, kako bi vazduh cirkulisao s obe strane. Tako sprečavate buđ i gljivice.

(Kurir.rs/Ona.rs)

 VIDEO: Kako se čisti daska za sečenje: 

kako se čisti daska za šečenje Izvor: tiktok/prepandrally