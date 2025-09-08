Slušaj vest

Na svadbama mnogi i dalje praktikuju poštovanje običaja, a nedavno je na mrežama objavljen jedan takav video koji je privukao veliku pažnju. Međutim, umesto klasičnog kupovanja mlade, brat je izazvao lavinu suza.

Naime, brat mlade odlučio je da umesto simbolične kupovine napravi gest za pamćenje – svojoj sestri predao je ključ od porodične kuće i poručio joj da uvek ima dom u koji može da se vrati.

Suze, zagrljaji i tišina mladoženje

Na video snimku, koji je podeljen na Iks profilu "zeljanaz54", vidi se trenutak kada brat prilazi sestri, uzima joj ruku i u dlan stavlja ključ. U trenutku kada je shvatila šta drži, mlada nije mogla da zadrži emocije – rasplakala se, zagrlila brata i poljubila mu ruku.

Dok je prostoriju ispunjavala snažna i dirljiva atmosfera, mladoženja je sve posmatrao pomalo zatečeno, bez previše reakcije. Upravo taj detalj dodatno je rasplamsao rasprave na mrežama.

Podeljena mišljenja: dirljiv gest ili poniženje?

Gest brata izazvao je lavinu komentara i podelio javnost. Jedni su ga hvalili, ističući da je to „jedini ispravan način“ da se pokaže bezuslovna bratska ljubav:

„Svaka mu čast!“

„E, ovo je brat!“

„Slažem se, još bolje bi bilo da je ovo uradio otac.“

„I ja sam sestri napravio kuću da zna da uvek ima gde da se vrati. Tako treba svaki otac i brat da urade.“

