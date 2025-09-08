Slušaj vest

U subotu, 13. septembra pozivamo vas na Kreativni dan za mame i decu, koji portal YuMama organizuje u BIG FASHION šoping centru u Beogradu.

Septembarska subota biće idealna prilika za mame, decu, ali i ostale članove porodice, da se provedu, zabave i inspirišu. Naš Kreativni dan traje od 16 do 20 časova, a evo šta vas sve očekuje!

Mali umetnici isprobaće svoje veštine na radionicama "Kreiraj, zamišljaj, gradi", kao i "Mašta na krilima papira".

Pored kreativnosti, YuMama Kreativni dan slavi i drugarstvo, pozivamo vas na radionicu pravljenja narukvica prijateljstva!

Mame, tetke, bake, starije sestre... Čekamo vas da, dok se deca igraju, zajedno učestvujemo u radionicama pravljenja domaćeg pilinga za telo, za nežnu i osveženu kožu, kao i radionici veza koji nam omogućava da iskažemo svoju kreativnost i istovremeno fokusiramo um.

Zabava za celu porodicu stiže uz oslikavanje odeće po vašoj želji – ponesite majicu, ceger ili patike koje želite da dobiju jedinstven izgled, oslikan rukom umetnika. Očekuje vas i radionica "Staza smirenja", zabavno i kratko iskustvo koje povezuje mame i decu, a sve detalje događaja uskoro otkrivamo!

Pridružite se YuMama Kreativnom danu za mame i decu 13. septembra od 16 do 20 časova, u BIG FASHION šoping centru u Višnjičkoj 84. Pogledajte ceo program radionica!

Kreiraj, zamišljaj, gradi - interaktivna radionica (BrainOBrain Serbia)

Sa eko-materijalima deca maštovito grade sopstveni svet i postavljaju svoja pravila. Na zabavan način razvijaju pažnju, kreativnost i logičko razmišljanje, dok uče kako da ideje pretvore u realnost.

Ja, moj san i moj svet - socio-emocionalna radionica (BrainOBrain Serbia)

Uz pomoć eko materijala, seckanja i lepljenja, deca istražuju ko su, šta žele i o čemu sanjaju. Radionica podstiče samopouzdanje, emocionalnu inteligenciju i kreativno izražavanje kroz igru i stvaralaštvo.

Origami radionica Mašta na krilima papira (Pastel)

Na origami radionici pravićemo aviončiće za dobar i snažan start, da uzlete visoko, da budu strpljivi i marljivi i da nova školska godina proleti lepo i lako.

Face painting radionica "Napravimo narukvicu prijateljstva" (Centar Kreativa)

Kreativni kutak u kojem deca mogu da se izraze kroz igru, boje i maštu! Na radionici mališani će uz pomoć naših animatora učiti različite tehnike pletenja i kombinovanja končića u šarene narukvice. Svako dete će imati priliku da napravi jedinstvenu narukvicu - baš onakvu kakvu samo ono zamišlja. Osim što razvijaju kreativnost i spretnost, deca će naučiti i koliko je lepo pokloniti nešto što su sami napravili - bilo prijatelju, bratu, sestri ili roditelju. Na kraju radionice, svako dete poneće kući svoju rukotvorinu, kao uspomenu na druženje, zabavu i novo stečena prijateljstva.

Kreativna radionica "Nit ljubavi" (Vezzez atelje)

Vezzez je osmišljen kao koncept da kroz radionice i kurseve prenosim ljubav prema ručnom vezu. Cilj mi je da vez ne bude samo hobi, već i način da se opustimo, izrazimo i stvorimo nešto što ima posebno značenje. Ova radionica za mame i bebe "Nit ljubavi" je posebna radionica za mame koje žele da kroz vez zabeleže nežne trenutke sa svojom decom. Na radionici ćemo učiti kako da izvezemo jednostavne, a simbolične motive. Vez će biti prilagođen početnicama, mamama sa velikim, malim bebama, ali i onim mališanima koje tek treba da upoznaju!

Radionica "Kreiraj piling baš za tebe" (Kreativni brend Meko mesto)

Meko Mesto je kreativni brend, a radionica posvećena izradi prirodnih pilinga po sopstvenom izboru. Osim pravljenja pilinga, radionica je zamišljena kao opušten prostor za predah od brzine svakodnevnog života, gde se učesnici okreću kreativnosti kroz oslikavanje i ukrašavanje staklenih teglica u koje se proizvodi pakuju. Ceo koncept je u potpunosti eco-friendly, sa naglaskom na prirodne sastojke i održivost.

Personalizuj svoj komad odeće (Yagooart)

Yagooart se bavi ručnim oslikavanjem obuće, odeće, gaming opreme, kaciga itd. Svaki dizajn je jedinstven i prilagođen onome ko ga nosi. Na YuMama radionicama, Yagooart će oslikavati manje motive na patikama posetilaca i imaćete priliku da vidite kako izgleda proces slikanja po obući na licu mesta, od pripreme podloge, preko poslednjeg poteza četkicom do nanošenja zaštitnog sloja. Možete poneti svoje majice, torbe, jakne i dobiti unikatni pečat na svojim odevnim predmetima.

Staza smirenja (Udruženje Relax family)

Udruženje Relax Family posvećeno je unapređenju mentalnog zdravlja dece, porodica, vaspitača i učitelja - svih koji zajedno čine veliku porodicu kroz koju dete sazreva i priprema se za svet koji ga okružuje. Upravo zato nosimo ime Relax Family - jer verujemo da se samo u zajedništvu gradi mirno, sigurno i podržavajuće okruženje. Kroz Relax Kids metodologiju nudimo radionice i programe koji pomažu deci da razvijaju koncentraciju, samopouzdanje i unutrašnji mir, dok odraslima pružamo alate i podršku da budu stabilan oslonac u tom procesu. Cilj ove radionice: zabavno i kratko iskustvo koje povezuje mame i decu, donosi im opuštanje i lepu uspomenu koju nose sa sobom.