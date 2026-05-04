Ako ste ikada pokušali da uklonite žute fleke ili uporni miris hrane iz plastičnih posuda – znate koliko to može biti frustrirajuće. Bez obzira na to koliko ih perete, mrlje i mirisi ostaju, pogotovo ako nemate mašinu za sudove.

Međutim, jedna žena je na TikToku podelila genijalan trik koji koristi samo tri stvari koje već imate kod kuće, a rezultat su blistavo čiste posude – bez ribanja!

 U videu koji je postao viralan, TikTokerka je pokazala kako jednostavno pere svoje plastične posude uz pomoć:

- tople vode

- deterdženta za sudove

- jednog papirnog ubrusa

„Ako vaše posude imaju žute mrlje koje nikako ne možete da skinete – ovo je trik za vas“, rekla je.

Postupak pranja:

- Sipajte toplu vodu u posudu.

- Dodajte malo deterdženta.

- Ubacite jedan zgužvani papirni ubrus.

- Zatvorite poklopac i promućkajte 15-30 sekundi.

- Isperite i posuda je kao nova!

Kako funkcioniše trik?

Kombinacija deterdženta i ubrusa čini čuda. Dok deterdžent razlaže masnoću, ubrusi upijaju prljavštinu i mrlje. „Sunđer samo razmazuje masnoću, ali ubrus je upija“, objasnila je jedna korisnica u komentarima. Rezultat je posuda bez tragova, mrlja i neprijatnog mirisa – i sve to bez ribanja!

(Kurir.rs/Najžena)

