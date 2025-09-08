Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec

Kada poznata ruska astrološkinja Vasilisa Volodina izdvoji jedan horoskopski znak, to nikada nije slučajno. Oktobar 2025. godine biće mesec snažnih energetskih preokreta, a baš tada se otvaraju vrata koja vode ka novcu, ljubavi i stabilnosti. Dok se neki znakovi bore sa izazovima, jedan će uživati u velikodušnim darovima zvezda.

Vasilisa Volodina naglašava da će oktobar biti posebno značajan jer će jednom horoskopskom znaku doneti finansijski skok i emotivnu sigurnost. Ako pripadate ovom znaku, spremite se – period pred vama mogao bi da promeni vaš život iz korena.

Tokom oktobra 2025. godine, planeta Jupiterstvara izuzetno povoljne aspekte sa Suncem i Venerom, što znači da će kosmos otvoriti vrata ka novim izvorima zarade. Volodina objašnjava da će materijalna stabilnost doći kroz pametan rad, ulaganja ili čak neočekivane ponude.

Ali nije samo novac u pitanju – biće to i mesec u kojem će ljubavne veze jačati. Oni koji su sami, mogli bi da upoznaju osobu koja će im promeniti pogled na život. Oni koji su u vezi, osetiće veću bliskost i sigurnost.

I dok će mnogi horoskopski znaci morati da se bore sa unutrašnjim dilemama, jedan znak će imati kosmičku privilegiju da spoji i ljubav i finansijski uspeh.

Lav

Prema rečima Volodine, Lavovi će baš u oktobru dobiti priliku da pokažu sve svoje sposobnosti. Biće primećeni, nagrađeni i gurnuti u prvi plan. Ovo je trenutak kada mogu da se oslobode starih strahova i da krenu napred, sigurni da im je sudbina naklonjena.

Na poslu: Lavove očekuju projekti koji donose novac i dugoročne benefite.

U ljubavi: slobodni Lavovi mogu upoznati „onu pravu“ osobu, dok će zauzeti osetiti veliku podršku partnera.

Na ličnom planu: samopouzdanje će porasti, a sa njim i mogućnost da se ostvare davno postavljeni ciljevi.

Oktobar 2025. za Lavove nije samo običan mesec – to je prekretnica. Volodina jasno poručuje: ako ste rođeni u ovom znaku, budite hrabri, verujte u svoje sposobnosti i prihvatite prilike koje vam se nude. Jer kosmos ovog puta radi u vašu korist, i to velikodušno.

(Kurir.rs/Žena)

