Najnovija pobednica izbora za Mis Amerike je proglašena, a već su uvedene nove smernice o uslovima za učestvovanje koje će važiti za naredni ciklus takmičenja.

U nedelju, 7. septembra, u Vold Dizni teatru u Orlandu na Floridi krunisano je novo lice Amerike Kesi Donegan (27), predstavnica Njujorka, koja je pravo na nacionalno takmičenje stekla pobedom na državnom izboru u julu.

Osim krune, lente i prestižne titule, Kesi je osvojila i stipendiju u vrednosti od 50.000 dolara za školovanje, koju dodeljuje Fondacija za stipendije Mis Amerike, najveći program podrške ženama u Americi.

Mis Amerike Kesi Donegan Foto: Printskrin You Tube

Više od lepote – misija takmičenja

Na zvaničnom sajtu organizacije navodi se:

„Mis Amerika je vodeća platforma osnaživanja i služenja zajednici za mlade žene u SAD, koja podržava njihov lični i profesionalni razvoj i inspiriše ih da budu pozitivni uzori u svojim sredinama.“

Takmičenje je prvi put održano još 1921. godine u Atlantsitiju, a od tada je preraslo u jedno od najprepoznatljivijih u zemlji. Započelo je kao „revija kupaćih kostima“ osmišljena da privuče turiste u Atlantsiti, a danas ima potpuno drugačiji, savremeniji oblik.

Nova pravila za takmičarke od 2026. godine

Organizacija je najavila nove uslove za učestvovanje, koji će važiti za izbor 2026. godine. Kandidatkinje za Mis Amerike moraju imati između 18 i 28 godina (do 30. septembra 2026). Za mlađu kategoriju, Mis Amerike – Tinejdžerke, starosna granica je od 14 do 18 godina.

Devojke koje imaju 18 godina moraju da izaberu da li žele da se takmiče u „teen“ ili „adult“ kategoriji i tek sledeći ciklus mogu eventualno da promene odluku.

Pravila o mestu stanovanja i statusu

Da bi se učestvovalo u izboru za Mis Amerike, kandidatkinje najpre moraju pobediti na državnom ili regionalnom takmičenju.

Pravila nalažu da devojka može predstavljati određenu državu ako:

*živi u njoj najmanje 120 uzastopnih dana, ili

*radi puno radno vreme u toj državi najmanje 120 dana, ili

*je redovan student na fakultetu u toj državi.

Važno je naglasiti da kandidatkinje ne smeju biti u braku u trenutku takmičenja. Dozvoljeno je da budu razvedene, ali ne i udata ili trudna.

Od kupaćih kostima do talenata

Zanimljivo je da je pravilo o braku i trudnoći uvedeno još 1949. godine, kada je Mis Amerike, Džek Merser, bila razvedena, pa je od tada uvedena stroga kontrola. Tek 1999. pravilo je ublaženo, pa takmičarke samo potvrđuju da su neudate, nisu trudne i nemaju decu.

Miss Amerike Foto: Printskrin You Tube

Za razliku od izbora za Mis SAD, izbor za Mis Amerike uključuje i takmičenje u talentu, koje čini 20% ukupne ocene. Još jedna velika promena dogodila se 2018, kada je ukinuto tradicionalno takmičenje u kupaćim kostimima.

Tadašnja predsednica organizacije, Grečen Karlson, poručila je:

„Više nećemo ocenjivati kandidatkinje na osnovu fizičkog izgleda.“

Kako se boduje savremena Mis Amerika?

Kandidatkinje se danas takmiče u pet glavnih kategorija:

Privatni intervju – 30% ukupne ocene

Fitnes kategorija – 20%

Talent – 20%

Elegantna večernja haljina – 20%

Pitanja na sceni – 10%

Tokom večernje haljine, kandidatkinje se ocenjuju na samopouzdanju i staloženosti, a sudije procenjuju i njihovu spremnost da dostojno predstavljaju organizaciju.