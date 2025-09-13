Slušaj vest

Sara Anet (34) iz Engleske, objavila je na TikToku kako njen deka Valter Anet i njegov mačakAngus provode svako jutro zajedno, šetajući po staračkom domu i uživajući jedno pored drugog.

Inače, mačka Angusa, Valter ima više od decenije, nakon što su mu ga prethodni vlasnici dali.

U razgovoru za Newsweek, Sara je otkrila da je Angus u početku dolazio u kuću kod Valtera i njegove pokojne supruge u potrazi za mirom i tišinom, daleko od svog živahnog doma punog dece. Međutim, vremenom je, sve više vremena provodio kod Valtera, sve dok praktično nije počeo da živi s njim.

Druženje nastavili i u staračkom domu

Kada se Valter preselio u starački dom, poveo je Angusa sa sobom kako bi mogli da nastave svoje druženje. Sada, deset godina nakon prvog susreta, nerazdvojni par ima šarmantnu dnevnu rutinu.

"Svako jutro moj 93-godišnji deda priprema svoja mala kolica za dnevnu šetnju sa starim mačkom Angusom…", napisala je Sara uz video, prikazujući kako se Angus penje u kolica koja je Valter pripremio za njega.

Kada se Angus udobno smestio, Valter je izašao u hodnik, i njihov prvi zadatak je bio da provere vremenske uslove kroz prozor, kako bi odlučili koja ruta za šetnju je najbolja za taj dan.

Nakon što su doneli odluku, krenuli su na put! Sara je nastavila opisivanjem kako su Angus i Valter prepoznatljive figure u staračkom domu i često staju da popričaju sa drugim stanarima.

Kada im šetnja dosadi, par se vraća u svoj stan.

"To je njihova mala jutarnja rutina koja im ulepšava dan", napisala je Sara uz video dok su snimali kako se vraćaju u smeštaj.

Ljubimci pružaju važnu društvenu podršku

Njihova priča podseća koliko rutine i prisustvo životinja mogu biti važni za starije osobe.

To je pokazalo i nekoliko studija koje su došle do otkrića da ljubimci pružaju važnu društvenu podršku, osećaj svrhe i dnevnu strukturu, što može poboljšati raspoloženje, kognitivne sposobnosti i ukupni kvalitet života starijih osoba. Dodatne prednosti uključuju bolje zdravlje srca i povećanu fizičku aktivnost.

"Srce mi je puno dok ovo gledam"

Korisnici TikToka su brzo reagovali na dirljivi snimak, ispod kog su mnogi izrazili divljenje i oduševljenje onim što su videli.

"O moj Bože, srce mi je puno dok ovo gledam. Najbolji prijatelji. Drago mi je što ima malog druga da mu pravi društvo. Volela bih da više mesta dozvoljava starijima da imaju životinje", napisao je jedan korisnik.

"Ovo me čini srećnom i daje mi nadu", rekao je drugi, dok je treći dodao: "Nikad nisam video nešto tako slatko. Potrebni su jedno drugom toliko".

(Kurir.rs/Blic)

