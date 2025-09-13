Slušaj vest

Jedna bogata domaćica, koja tvrdi da je „manifestovala“ svog muža milijardera, otkrila je detalje svog luksuznog života, ali i pravila koja mora da poštuje u braku.

"Manifestovala sam milijardera za muža", rekla je.

Sofija Kralov, koja na TikToku ima gotovo 130.000 pratilaca, redovno deli snimke iz svog svakodnevnog života ispunjenog raskoši – od putovanja helikopterom, šopinga u najskupljim buticima, pa sve do večera u restoranu sa Mišlenovom zvezdicom.

Pravila u luksuzu

Iako uživa u bogatstvu svog supruga, vlasnika „svetski poznatog parfemskog carstva“, Sofija priznaje da njen život ima i određena ograničenja:

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen luksuzni život:

1/14 Vidi galeriju Sofija Kralov i njen muž milijarder Foto: printscreen/tiktok/sofiakralow

„Moj muž ima stroga pravila za mene, ali meni prija da ih poštujem“, rekla je u jednom od snimaka.

Za sebe kaže da živi u „manifestovanom snu“.

„Živim u svom svetu snova u kojem se sve što poželim ostvari“, objasnila je.

Kritike i kontroverze

Sofija je izazvala buru komentara kada je poručila ženama da „podignu svoje standarde“ i da nikada ne izlaze sa siromašnim muškarcima.

„Vaš dnevni podsetnik da nikada ne izlazite sa muškarcem bez para“, napisala je uz video u kojem pokazuje snopove novca, luksuzne torbe i novi Lamborghini.

Mnogi su je zbog toga nazvali „površnom“ i „nazadnom“.

Avion kojim Sofija Kralov putuje na odmor Foto: printscreen/tiktok/sofiakralow

„Znači vraćamo se 100 godina unazad i opet zavisimo od muške plate?“, pitala je jedna žena.

„Veza nije samo novac. Biti sa vrednim čovekom koji gradi svoju karijeru ne znači da spuštaš standarde“, dodala je druga.

Sofijin odgovor na kritike Sofija, međutim, ne vidi ništa loše u svojim stavovima: „Gde je veza između toga da nikad ne izlaziš sa siromašnim muškarcem i zavisnosti od bogatog muškarca? Ako izlaziš sa bogatim muškarcem, i ti možeš biti bogata“, rekla je.

Ona ističe da je sa mužem u srećnom i skladnom odnosu. „Uvek se držimo za ruke, stalno putujemo zajedno, ljudi imaju predrasude, ali mi smo srećni“, naglašava.

Foto: printscreen/tiktok/sofiakralow

Podele u komentarima

Dok je jedni oštro kritikuju, drugi podržavaju njen način razmišljanja.

„Moje iskustvo sa siromašnim muškarcima je samo patnja. Njihovi problemi postaju tvoji“, napisala je jedna žena.

„Umorna sam od rada, ne bih imala ništa protiv muškarca koji može da me izdržava“, dodala je druga.

Treća je priznala: „Bila sam sa siromašnim i prevario me. Kada već niko nije lojalan, bolje je da barem ima novac.“

Bonus video: Milica iz Niša se udala za milionera