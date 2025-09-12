Pinđur u tegli sa komadićima paprike i paradajza

Kada pomislite na domaće zimnice, ajvar i pinđur obavezno dolaze na pamet. No, postoji jedan recept koji zaslužuje više pažnje – lovčka salata. Ova ukusna i vibrantna salata je jednostavna za pripremu, a savršena je za sve one koji žele da unesu malo svežine u svoje zimske zalihe.

Sastojci za lovačku salatu:

- 2 kg paradajza

- 3 kg mešane paprike (zelene, žute i crvene)

- 1/2 kg šargarepe

- Nekoliko feferona

- Beli luk po želji

- 2 dcl ulja

- 3 dcl sirćeta

- 1 veća kašika soli

- 150 g šećera

- 1 manja kesica bibera (ili količina po ukusu)

- 2-3 lovorova lista

- 1 konzervans (po izboru)

Zimnica Foto: Youtube Printscreen

Priprema:

1. Priprema povrća: Operite sve povrće temeljno. Paradajz i paprike isecite na sitnije komade, dok šargarepu možete rendati ili sitno iseći. Feferone i beli luk sitno iseckajte, u zavisnosti od vaših preferencija.

2. Kombinacija sastojaka: U velikoj posudi, pomešajte paradajz, paprike, šargarepu, feferone i beli luk. Dobro promešajte da se svi sastojci sjedine.

3. Dodavanje začina: U posebnoj šerpi, pomešajte ulje, sirće, so, šećer, biber i lovorov list. Zagrijte na srednjoj vatri dok se so i šećer ne rastvore.

4. Kuvanje salate: Kada se marinada zagreje, prelijte je preko povrća. Sve dobro promešajte i kuvajte na laganoj vatri 30-40 minuta, uz povremeno mešanje.

5. Završni koraci: Kada je salata gotova, stavite je u čiste, prethodno sterilisane tegle. Ako želite, dodajte konzervans prema uputstvu. Zatvorite tegle i ostavite ih da se ohlade.

Zašto odabrati lovačku salatu?

Ova salata nije samo ukusna; ona je i vizuelno privlačna, sa živopisnim bojama paprike i paradajza. Brza je i jednostavna za pripremu, što je čini savršenim izborom za sve, čak i za one koji nisu vešti u kuhinji. Pored toga, lovačka salata može se poslužiti kao prilog uz razna jela ili kao samostalni obrok uz hleb.

Uzimajući u obzir sve njene prednosti, lovačka salata je pravi izbor za svaku zimnicu. Probajte je i uverite se sami zašto je lepša i ukusnija od ajvara i pinđura! Pripremite ovu salatu i uživajte u njenim bogatim ukusima kroz celu zimu.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

