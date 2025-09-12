Lovačka salata: Bolja od pinđura i ajvara, može da stoji 2 do 3 godine, lako se pravi
Kada pomislite na domaće zimnice, ajvar i pinđur obavezno dolaze na pamet. No, postoji jedan recept koji zaslužuje više pažnje – lovčka salata. Ova ukusna i vibrantna salata je jednostavna za pripremu, a savršena je za sve one koji žele da unesu malo svežine u svoje zimske zalihe.
Sastojci za lovačku salatu:
- 2 kg paradajza
- 3 kg mešane paprike (zelene, žute i crvene)
- 1/2 kg šargarepe
- Nekoliko feferona
- Beli luk po želji
- 2 dcl ulja
- 3 dcl sirćeta
- 1 veća kašika soli
- 150 g šećera
- 1 manja kesica bibera (ili količina po ukusu)
- 2-3 lovorova lista
- 1 konzervans (po izboru)
Priprema:
1. Priprema povrća: Operite sve povrće temeljno. Paradajz i paprike isecite na sitnije komade, dok šargarepu možete rendati ili sitno iseći. Feferone i beli luk sitno iseckajte, u zavisnosti od vaših preferencija.
2. Kombinacija sastojaka: U velikoj posudi, pomešajte paradajz, paprike, šargarepu, feferone i beli luk. Dobro promešajte da se svi sastojci sjedine.
3. Dodavanje začina: U posebnoj šerpi, pomešajte ulje, sirće, so, šećer, biber i lovorov list. Zagrijte na srednjoj vatri dok se so i šećer ne rastvore.
4. Kuvanje salate: Kada se marinada zagreje, prelijte je preko povrća. Sve dobro promešajte i kuvajte na laganoj vatri 30-40 minuta, uz povremeno mešanje.
5. Završni koraci: Kada je salata gotova, stavite je u čiste, prethodno sterilisane tegle. Ako želite, dodajte konzervans prema uputstvu. Zatvorite tegle i ostavite ih da se ohlade.
Zašto odabrati lovačku salatu?
Ova salata nije samo ukusna; ona je i vizuelno privlačna, sa živopisnim bojama paprike i paradajza. Brza je i jednostavna za pripremu, što je čini savršenim izborom za sve, čak i za one koji nisu vešti u kuhinji. Pored toga, lovačka salata može se poslužiti kao prilog uz razna jela ili kao samostalni obrok uz hleb.
Uzimajući u obzir sve njene prednosti, lovačka salata je pravi izbor za svaku zimnicu. Probajte je i uverite se sami zašto je lepša i ukusnija od ajvara i pinđura! Pripremite ovu salatu i uživajte u njenim bogatim ukusima kroz celu zimu.
(Kurir.rs/Srbija Danas)
