Umesto hemijskih pesticida, koji mogu oštetiti i biljke i zemljište, baštovani sve češće posežu za jednostavnim i prirodnim rešenjima.

Jedno od njih krije se u svakom frižideru – običnom mleku. Kada se razblaži s vodom u odnosu 1:3 i sipa u bocu s raspršivačem, ovaj rastvor postaje delotvorno sredstvo protiv vaški i drugih sitnih insekata.

profimedia-0003098372.jpg
Ruže Foto: David Noton, David Noton Photography / Alamy / Profimedia

Prskanje se preporučuje u ranoj fazi razvoja štetočina, dok još nisu formirale velike kolonije, jer se tada postižu najbolji rezultati. Prednost ovog tretmana je što je potpuno bezopasan, pa se bez bojazni može primenjivati i na povrću u bašti, a ne samo na cveću poput ruža ili kala.

Ako se insekti već prošire, nije kasno – potrebno je samo ponoviti postupak nekoliko puta. Iskusni baštovani naglašavaju da i samo mleko, naročito ako je organsko, može imati snažan efekat, što ga čini odličnim saveznikom u održavanju zdravih i negovanih biljaka bez upotrebe hemije.

