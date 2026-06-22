Slušaj vest

Sve je počelo u jednoj kafeteriji, kao što to često biva s mladim ljubavima. Bila sam potpuno luda za jednim od barista. Kako sam postajala redovna mušterija, sprijateljila sam se s drugim baristom, Loganom, koji mi je obećao da će pokušati da me „smuva” s momkom u kojeg sam bila zaljubljena.

Logan je tada imao devojku, što mi je na neki način prijalo jer sam ja bila neko ko beži od ozbiljnih veza. (Vredi napomenuti da je i drugi barista, onaj koji mi se sviđao, takođe imao devojku – da, znam, nisam baš u redu.) Logan je dolazio kod mene na večere uz poker, ponekad bismo igrali XBOX ili samo pričali. Saznala sam da je ranije bio u braku, što me nije iznenadilo jer je bio deset godina stariji od mene.

S devojkom je tada bio oko šest meseci. Znala sam je i bila mi je baš draga. Viđali smo se svi zajedno više puta. I onda se, kao što to obično biva, stvari zakomplikovale – shvatila sam da smo se Logan i ja emotivno previše zbližili. Previše, s obzirom na to da on ima devojku.

Bilo je flerta, malo držanja za ruke, i na kraju – poljubac. Osećala sam se užasno. Razgovarali smo i odlučili da se to više neće ponoviti. Ali emotivna afera se nastavila. (Nisam ponosna na to, u redu?)

Druženje se pretvorilo u romansu Foto: Davide Angelini / Alamy / Profimedia

Jednog popodneva ležali smo pored bazena i pričali o budućnosti.

„Ma nije ni važno… ti zapravo ne bi hodala sa mnom, je l’ da?” pitao je uz osmeh.

Neprijatno sam se nasmejala i rekla: „Mislim da bih.” A u sebi sam mislila – nikad, jer kao neko ko se plaši vezivanja, znala sam da bi s njim ta veza mogla postati ozbiljna. I to me užasavalo.

Posle toga sam se povukla iz tog našeg, blago rečeno, nezdravog prijateljstva, i to je bilo jedno od najtežih stvari koje sam uradila.

Postoji taj čudan osećaj kad si „ona druga”. Malo je u tome igre moći, malo privlačnosti zabranjenog. I ma šta ko govorio, ima tu i nečega uzbudljivog, iako je izvitopereno. Ali što su emocije jače, to sve postaje teže.

U meni je stalno postojalo pitanje: „Je l’ ovo stvarno moj život? Šta sam postala?” Mešavina konfuzije, krivice i zdrave doze kajanja. Kao što je Gina Barreca, Ph.D., napisala u svom tekstu „The Other Woman: Who She Is” – „Nije glupa, iako zna da se ponaša kao da jeste.”

Emocije su mi bile u ratu. Videla sam koliko se lepo uklapa u moju porodicu, pogotovo jer je on sam dolazio iz potpuno razbijenog doma. Bilo je više stvari koje su me privlačile njemu, ali sve se svelo na to da sam zavolela nekoga koga tada nisam smela da volim.

Odlično se slagao sa njenim prijateljima i porodicom Foto: Shutterstock

Naravno, izgovori su tu – „Srce želi šta želi”, „Zaslužujem da budem srećna”, „Mi smo bolji zajedno nego oni.” Ali znate šta kažu za izgovore. Tako sam „skupila hrabrost” i otišla.

U to vreme dijagnostikovali su mi Arnold Chiari malformaciju, bolest mozga koja je zahtevala hitnu operaciju dekompresije. Logan je došao ujutru, pre same operacije, i bio je vidno potresen. Došao je i u bolnicu nakon što sam se probudila, dok sam još bila pod jakim lekovima protiv bolova.

Navodno sam ga tada pitala da igramo „dvadeset pitanja”, što se nije baš dobro završilo po mene. Krivim morfijum za to.

Te iste večeri je otišao kući i raskinuo s devojkom. Njihova veza je već bila na staklenim nogama, hteli su potpuno različite stvari u životu, a sada je konačno shvatio šta želi.

Postali su srećbna porodica Foto: Shutterstock

Kasnije mi je rekao da je tog dana, gledajući me u tom stanju, shvatio koliko me zaista voli i da više ne želi da gubi vreme.

Sada je prošlo šest i po godina, uskoro slavimo petu godišnjicu braka. Imamo prelepu trogodišnju ćerku, sopstveni biznis i nikad mi nije palo na pamet: „Ako je to uradio sa mnom, možda će i sa nekom drugom.”

Tako da sam, izgleda, od „one druge” postala njegova žena tako što sam prvo sve zabrljala, a onda imala hrabrosti da odem. Jer kada je nešto suđeno, desiće se – pre ili kasnije

VIDEO: Može li ljubav da pobedi materijalizam: