Kisele krastavce pravile su još naše bake, a ovaj stari recept prenosi se s kolena na koleno. Prednost je što se jednostavno spremaju, a ukus je hrskav, kiselkast i pun domaće arome. Potekao je iz naše kuhinje i obavezno se sprema za zimnicu, a najbolje prija uz nedeljni ručak ili kao prilog uz meso i pasulj.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Količina: oko 4 kg krastavaca

2 glavice belog luka

2 šargarepe

2–3 ljute paprike

nekoliko listova rena

1 veza mirođije

3–4 kom lovorovog lista

1 kašika crnog bibera u zrnu

3 l hladne vode

6 kašika krupne soli

250 ml sirćeta (4%) Savet: Ako želite da krastavci ostanu posebno hrskavi, koristite uvek hladnu vodu i obavezno stavite listove rena.

Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Priprema: Priprema povrća

Operite krastavce i svo povrće. Isecite šargarepu, beli luk, ljute paprike i listove rena. Krastavce ostavite cele. U veću kanticu slažite naizmenično krastavce, šargarepu, beli luk, mirođiju, ljutu papriku, listove rena i začine.

Napravite rastvor

Pomešajte vodu, so i sirće da dobijete rastvor. Prelijte povrće ovim rastvorom da sve bude prekriveno.

Završni koraci

Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Poklopite kanticu tanjirom i opteretite flašom punom vode. Ostavite da stoji 5–7 dana na hladnom i tamnom mestu. Nakon toga krastavci su spremni za jelo, a pravilno zatvoreni mogu da stoje i do godinu dana.

