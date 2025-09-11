Slušaj vest

Kisele krastavce pravile su još naše bake, a ovaj stari recept prenosi se s kolena na koleno. Prednost je što se jednostavno spremaju, a ukus je hrskav, kiselkast i pun domaće arome. Potekao je iz naše kuhinje i obavezno se sprema za zimnicu, a najbolje prija uz nedeljni ručak ili kao prilog uz meso i pasulj.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

  • Količina: oko 4 kg krastavaca
  • Vreme pripreme: 30 minuta
  • Vreme fermentacije: 5–7 dana
  • Ukupno vreme: oko 7 dana
  • Težina: laka priprema

Sastojci:

  • 4 kg krastavaca
  • 2 glavice belog luka
  • 2 šargarepe
  • 2–3 ljute paprike
  • nekoliko listova rena
  • 1 veza mirođije
  • 3–4 kom lovorovog lista
  • 1 kašika crnog bibera u zrnu
  • 3 l hladne vode
  • 6 kašika krupne soli
  • 250 ml sirćeta (4%)

Savet:

Ako želite da krastavci ostanu posebno hrskavi, koristite uvek hladnu vodu i obavezno stavite listove rena.

Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Priprema:

Priprema povrća

Operite krastavce i svo povrće. Isecite šargarepu, beli luk, ljute paprike i listove rena. Krastavce ostavite cele. U veću kanticu slažite naizmenično krastavce, šargarepu, beli luk, mirođiju, ljutu papriku, listove rena i začine.

Napravite rastvor

Pomešajte vodu, so i sirće da dobijete rastvor. Prelijte povrće ovim rastvorom da sve bude prekriveno.

Završni koraci

Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Poklopite kanticu tanjirom i opteretite flašom punom vode. Ostavite da stoji 5–7 dana na hladnom i tamnom mestu. Nakon toga krastavci su spremni za jelo, a pravilno zatvoreni mogu da stoje i do godinu dana.

(Kurir.rs/StvarUkusa)

