Starinski recept za kisele krastavčiće: Ovako su ga pravile naše bake, nema šanse da omanete
Kisele krastavce pravile su još naše bake, a ovaj stari recept prenosi se s kolena na koleno. Prednost je što se jednostavno spremaju, a ukus je hrskav, kiselkast i pun domaće arome. Potekao je iz naše kuhinje i obavezno se sprema za zimnicu, a najbolje prija uz nedeljni ručak ili kao prilog uz meso i pasulj.
- Količina: oko 4 kg krastavaca
- Vreme pripreme: 30 minuta
- Vreme fermentacije: 5–7 dana
- Ukupno vreme: oko 7 dana
- Težina: laka priprema
Sastojci:
- 4 kg krastavaca
- 2 glavice belog luka
- 2 šargarepe
- 2–3 ljute paprike
- nekoliko listova rena
- 1 veza mirođije
- 3–4 kom lovorovog lista
- 1 kašika crnog bibera u zrnu
- 3 l hladne vode
- 6 kašika krupne soli
- 250 ml sirćeta (4%)
Savet:
Ako želite da krastavci ostanu posebno hrskavi, koristite uvek hladnu vodu i obavezno stavite listove rena.
Priprema:
Priprema povrća
Operite krastavce i svo povrće. Isecite šargarepu, beli luk, ljute paprike i listove rena. Krastavce ostavite cele. U veću kanticu slažite naizmenično krastavce, šargarepu, beli luk, mirođiju, ljutu papriku, listove rena i začine.
Napravite rastvor
Pomešajte vodu, so i sirće da dobijete rastvor. Prelijte povrće ovim rastvorom da sve bude prekriveno.
Završni koraci
Poklopite kanticu tanjirom i opteretite flašom punom vode. Ostavite da stoji 5–7 dana na hladnom i tamnom mestu. Nakon toga krastavci su spremni za jelo, a pravilno zatvoreni mogu da stoje i do godinu dana.
