Gotovo da ne postoji roditelj koji nije iskusio onaj iznenadan, oštar i nesnosan bol kada bosom nogom stane na Lego kocku zaboravljenu na podu.

Međutim, jedna majka s Novog Zelanda odlučila je da tu univerzalnu roditeljsku muku pretvori u svetski podvig. Gabrijel Vol, majka dvoje dece, ušla je u istoriju oborivši Ginisov svetski rekord u najbržem trčanju na 100 metara preko Lego kockica, i to potpuno bosa.

"Osećam ovaj bol"

Njen neverovatan poduhvat, ostvaren 16. januara u Krajstčerču, zabeležio je vreme od samo 24,75 sekundi. Staza kojom je trčala nije bila nimalo obična, sastojala se od 300 kilograma raznobojnih plastičnih kockica koje je donirala novozelandska dobrotvorna organizacija Imagination Station.

Gabrijel je, uprkos jednom manjem posrtanju tokom trke, uspela da održi ravnotežu i impresivnom brzinom stigne do cilja. Video njenog neverovatnog podviga, koji je zvanična stranica Guinness World Records objavila na TikToku, u samo pet dana prikupio je više od šest miliona pregleda.

Gledaoci širom sveta nisu mogli da veruju kako Gabrijel hrabro prkosi bolu i suočava se s izazovom koji mnogi ne bi ni pomislili da prihvate.

"Znaš da je mama", "Osećam bol", "Zamisli kako te peku stopala nakon ovoga, ne hvala! Samo korak na jednu kockicu ti daje osećaj kao da sam slomila prst", "Osećam bol izvan straha", "Mislim da je ona jedina koja je ovo uradila", "Kolena bi mi klecala sa svakim korakom. Nema šanse", samo su neki od komentara.

Nezaboravno iskustvo

Ovaj rekord za Gabrijel nije bio samo hir ili potraga za slavom. Poduhvat se nalazio na njenoj listi želja koju je sastavila nakon što se 2022. godine suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Objasnila je kako je postavljanje rekorda za nju bilo "nezaboravno iskustvo" i način da dokaže samoj sebi kako može da pomeri sopstvene granice.

"Ponosna sam što sam se naterala do novih granica", izjavila je nakon obaranja rekorda, te pokazala da je njena snaga volje jača od bilo kakvog fizičkog bola.

Dva meseca pre pokušaja obaranja rekorda provela je potpuno bosonoga kako bi joj se na stopalima stvorili žuljevi i kako bi koža postala što otpornija. Njena predanost išla je toliko daleko da je bosa prisustvovala čak i na jednom venčanju.

Osim jačanja tabana, trenirala je i tehniku trčanja sa širim stavom kako bi lakše održavala ravnotežu na nestabilnoj površini rasutih kockica. Svaki korak bio je proračunat rizik, ali njena priprema se na kraju isplatila.

