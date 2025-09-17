Ovi slani mafini pripremaju se jednostavno, od sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, a gotove su, sve s pečenjem, za manje od pola sata.

Najbolje od svega je što su jednako ukusne i tople i hladne, pa ih možete poneti na posao, spakovati deci za školu ili poslužiti uz jogurt za večeru ili doručak. Jednostavno, uz minimalan trud, dobijate ukusan i praktičan obrok za svaku priliku!

1. Žicom (ili čak mikserom) umutite jaja penasto, pa dodajte so po želji , jogurt i prašak za pecivo i polako promešajte.

2. Dodajte malo ulja kako se pitice ne bi lepile i da bi bile malo kremastije (biće dovoljno pola čaše), pa ponovo promešajte.

3. Iscepkajte kore za pitu, pa ih umačite u smesu i ređajte u kalup za magine obložen korpicama za pečenje. Pospite susamom.

4. Pecite u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, oko 15-20 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu mafina ne bude čista kad je izvadite.

5. Ostavite da odstoji najmanje pet minuta posle pečenja, pokriveno čistom krpom, pa služite uz jogurt ili kiselo mleko.