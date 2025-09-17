Slušaj vest

Ovi slani mafinipripremaju se jednostavno, od sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, a gotove su, sve s pečenjem, za manje od pola sata.

Najbolje od svega je što su jednako ukusne i tople i hladne, pa ih možete poneti na posao, spakovati deci za školu ili poslužiti uz jogurt za večeru ili doručak. Jednostavno, uz minimalan trud, dobijate ukusan i praktičan obrok za svaku priliku!

Sastojci:

  • 1 pakovanje gotovih kora za pitu
  • 3 jajeta
  • 2 čaše jogurta
  • malo ulja
  • pola kašičice praška za pecivo
  • so po ukusu
  • susam po želji
mafini-projice-kolac-recept.jpg
Mini gibanice ukusne i hrskave Foto: Thinkstock



Priprema

1. Žicom (ili čak mikserom) umutite jaja penasto, pa dodajte so po želji , jogurt i prašak za pecivo i polako promešajte.
2. Dodajte malo ulja kako se pitice ne bi lepile i da bi bile malo kremastije (biće dovoljno pola čaše), pa ponovo promešajte.
3. Iscepkajte kore za pitu, pa ih umačite u smesu i ređajte u kalup za magine obložen korpicama za pečenje. Pospite susamom.
4. Pecite u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, oko 15-20 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu mafina ne bude čista kad je izvadite.
5. Ostavite da odstoji najmanje pet minuta posle pečenja, pokriveno čistom krpom, pa služite uz jogurt ili kiselo mleko.

(Kurir.rs/Glossy)

mafini-projice-kolac-recept.jpg
shutterstock-566541661.jpg
djokovic.jpg
mafini.jpg

