Primetili ste da je vaš parfem postao drugačiji, da je izgubio intenzitet i auru? Da li ga možda držite u kupatilu? Slažemo se da je to praktično, ali nije baš najbolje mesto za čuvanje dragocenih mirisa. Razloga je više...

Istuširali ste se, nabacili šminku i frizuru, ostao je samo još – parfem. I on je tu, pri ruci, u ormariću u kojem držite kreme, losione i ostale bjuti stvarčice koje koristite svaki dan. Ipak, primetili ste da je miris, za koji svojevremeno niste žalili novca, promenio note, možda čak i oslabio. Šta nije u redu? Čuvali ste ga na tamnom i suvom mestu, kako je i navedeno na ambalaži. Da, tamno jeste, ali – da li je i suvo?

Zašto parfeme ne bi trebalo držati u kupatilu

Kupatilo je prostorija u kojoj se temperature smenjuju češće i drastičnije nego u ostalima. Topla para od tuširanja i hladni zidovi stvaraju nestabilno okruženje u kojem se može ubrzati razgradnja hemijskih veza u parfemu, što, opet, često dovodi do promene mirisa ili njegovog slabljenja. A imajte u vidu da rok trajanja parfema ne zavisi samo od učestalosti korišćenja, već i od načina skladištenja.

Parfeme ne treba čuvati u kupatilu Foto: Shutterstock

Visoka vlažnost u kupatilu je neprijatelj parfema, jer može izmeniti njegovu strukturu i samim tim smanjiti intenzitet.

Gde treba držati parfeme?

Najbolja alternativa je spavaća soba, neko tamno, suvo i hladno mesto u ormanu ili komodi, gde će biti zaštićeni od direktnog izlaganja svetlosti i visokih temperatura, koje ne bi trebalo da prelaze 25 stepeni, ali ni da se spuštaju ispod 10.

Uvek dobro zatvarajte poklopac bočice i čuvajte je u originalnoj kutiji. Takođe, treba znati da se nakon otvaranja rok trajanja smanjuje i da miris počinje da oksidira, što se najbolje može primetiti kod citrusnih i voćnih nota. Ako parfem držite na svetlom mestu blizu izvora toplote, proces oksidacije će se ubrzati, a to ne želite.

