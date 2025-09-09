Slušaj vest

Tranzit Marsa u Vagi dogodiće se 13. septembra 2025. u 20:18 časova.

Budući da je Vaga neprijateljski nastrojena prema Marsu, mogu se očekivati svakakvi uticaji.

Kada Mars prolazi kroz Vagu, planeta akcije i pokretačke snage ulazi u znak ravnoteže, harmonije i partnerstava.

Ovaj tranzit spaja Marsovu vatrenu odlučnost sa diplomatskim pristupom Vage, čineći ga vremenom kada se asertivnost izražava kroz pregovore i saradnju, a ne direktnom konfrontacijom.

Ljudi se mogu osećati motivisano da preuzmu inicijativu u odnosima, saradnji i društvenim vezama, često tražeći pravednost i obostranu korist. Ipak, neće na sve horoskopske znakove ovaj tranzit povoljno uticati.

Evo koja 3 znaka Zodijaka će biti negativno pogođeni tranzitom Marsa u Vagi.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Mars prolazi kroz šestu kuću i vlada sedmom i dvanaestom kućom za pripadnike ovog znaka. Kao rezultat gore navedenog, možete se susresti sa izazovima u ostvarivanju svojih želja. Međutim, osećaćete se energično.

Što se tiče posla, pripremitse na pritisak na poslu tokom ovog tranzita Marsa u Vagi. Isto tako je moguće da ćete se susresti sa rivalstvom na poslu. Što se tiče finansija, možda ćete osetiti da vam se troškovi povećavaju, pa ćete morati da posegnete i za ušteđevinom.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Blizance, Mars postaje vladar 6. i 11. kuće i preći će u 5. kuću. Kao rezultat gore navedenog, možete biti zabrinuti zbog razvoja i napretka svoje dece.

Što se tiče vaše karijere, ako ste zaposleni, veoma je moguće da ćete imati probleme na poslu. Kao rezultat toga, možete biti nezadovoljni svojim poslom i svojim novčanim prihodima.

Ipak, tokom ovog tranzita Marsa u Vagi, mogli biste ostvariti umeren prihod i uštedeti umerenu količinu novca.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Mars prolazi kroz 12. kuću i vlada prvom i šestom kućom Škorpija. Zato se može desiti daleko putovanje, kao i novčani prihod ili nasledstvo. Što se tiče karijere, mogli biste promeniti posao i da napredujete, a može da se dogodi da ne možete dovoljno da zablilstate tokom ovog tranzita Marsa u Vagi.

Najverovatnije je da će vam biti teško da postignete svoje mesto u industriji i priliku da ostvarite veliki profit, možda ćete zarađivati samo male sume novca.

Na privatnom planu, od 13. septembra su mogući problemi u porodici.

